Bologna – SSC Napoli: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2023)

Bologna – SSC Napoli: zapowiedź

Przedostatnim niedzielnym meczem w Serie A będzie rywalizacja Bologni z SSC Napoli. Na stadion zespołu Łukasza Skorupskiego przyjedzie mistrz kraju, ale będący ostatnio w słabszej formie. SSC Napoli ma za sobą bowiem serię dwóch spotkań bez wygranej w lidze. Ekipa spod Wezuwiusza najpierw przegrała z Lazio, a ostatnio zaledwie zremisowali z Genoą 2:2. Z kolei gospodarze dotychczas zgromadzili pięć punktów i od pierwszej kolejki pozostają niepokonani. Nasz typ na to spotkanie: oba zespoły zdobędą bramkę.

STS 1.71 Oba zespoły zdobędą bramkę

Bologna – SSC Napoli: sytuacja kadrowa

W zespole gości nie będziemy mogli oglądać Alexis’a Saelemaekers’a. Z kolei w Napoli zabraknie Diego Demme oraz Amira Rrahmani’ego.

Bologna – SSC Napoli: ostatnie wyniki

W dotychczasowych meczach tego sezonu Bologna zgromadziła na swoim koncie pięć punktów. Składają się na to dwa remisy, jedna porażka i jedno zwycięstwo. To ostatnie udało się ugrać w meczu przeciwko Cagliari. Z kolei jedyna porażka w tej kampanii to mecz z AC Milanem na początku rozgrywek.

Zaś jeśli chodzi o zespół Napoli, jak dotąd udało się zainkasować siedem punktów. A to pozwala na zajęcie 6. miejsca w tabeli Serie A. W czterech rozegranych meczach dwukrotnie Neapolitańczycy wygrywali, raz przegrali, a ostatnio zremisowali z Genoą.

Bologna – SSC Napoli: historia

Historia rywalizacji obu tych ekip jest długa. W poprzednim sezonie lepsze jednak okazywało się Napoli, które raz wygrało i w rewanżu podzieliło się punktami. Co ważne w obu tych meczach padło w sumie aż 9 bramek i każdy z zespołów trafił do siatki przynajmniej dwa razy. Jeśli szukać ostatniego zwycięstwa niedzielnych gospodarzy trzeba się cofnąć aż do 2019 roku. Wtedy padł wynik 1:2 dla ekipy z Bolonii.

Bologna – SSC Napoli: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są dość jednoznaczne. Faworytem jest zespół z Neapolu. Kurs na zwycięstwo ekipy mistrzów Włoch oscyluje w graniach 2.00. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.55 – 3.70. Grając na zwycięstwo Bologni stawiamy po kursie około 3.70. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Przewidywana jedenastka na mecz

Bologna (Przewidywany skład) 4-2-3-1 SSC Napoli (Przewidywany skład) 4-3-3 Bologna (Przewidywany skład) 4-2-3-1 SSC Napoli (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Thiago Motta Rudi García Rezerwowi ▼ 6 Nikola Moro

7 Riccardo Orsolini

14 Kevin Bonifazi

16 Tommaso Corazza

17 Oussama El Azzouzi

22 Charalampos Lykogiannis

29 Lorenzo De Silvestri

33 Riccardo Calafiori

34 Federico Ravaglia

50 Tito Gasperini

80 Giovanni Fabbian

82 Kacper Urbanski Natan Souza 3

Elif Elmas 7

Nikita Contini 14

Hubert Idasiak 16

Mathí­as Olivera 17

Giovanni Pablo Simeone 18

Matteo Politano 21

Alessio Zerbin 23

Jens Cajuste 24

Alessandro Zanoli 59

Gianluca Gaetano 70

Bologna - SSC Napoli: transmisja

Początek tego spotkania już w niedzielę 24 września o godzinie 18:00. Mecz będzie można śledzić na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

