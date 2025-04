Real Betis – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (10.04.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Afimico Pululu

Betis – Jagiellonia: typy bukmacherskie

W czwartkowym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji Real Betis podejmie Jagiellonię Białystok. Dla obu drużyn to wyjątkowy moment. Drużyna z Andaluzji awansowała na ten etap europejskich rozgrywek po blisko 27 latach, a mistrzowie Polski kontynuują niezapomnianą historię. Liderem Jagi jest Afimico Pululu, który ma na swoim osiem trafień w Lidze Konferencji.

Zespół Manuela Pellegriniego prezentuje się znakomicie. Nie przegrał ostatnich ośmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach i będzie faworytem w dwumeczu z polskim zespołem. Białostoczanie, po zajęciu dziewiątego miejsca w fazie ligowej, z łatwością wyeliminowali TSC Baćkę Topolę, a następnie odprawili Cercle Brugge. Moim zdaniem Hiszpanie potwierdzą swoją siłę już w pierwszym meczu, dlatego warto rozważyć typ na triumf gospodarzy. Mój typ: wygrana Realu Betis.

Betis – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Andaluzyjczycy aktualnie zajmują szóste w La Liga, a w miniony weekend zremisowali w meczu wyjazdowym z Barceloną (1:1). Choć stracili bramkę na samym początku starcia, to po chwili do wyrównania doprowadził Natan. Real Betis w ostatnim czasie ma na rozkładzie wygrane derby z Sevillą (2:1) oraz triumf nad Leganes (3:2). W drodze do ćwierćfinału wyeliminował belgijskie Gent i Vitorię Guimaraes, z którą mimo remisu u siebie (2:2), ograła (4:0) na portugalskiej ziemi.

Piłkarze Adriana Siemieńca nie odpuszczają także na krajowym podwórku. Choć zremisowali w ostatnią niedzielę z Piastem Gliwice (1:1), plasują na trzeciej lokacie w PKO BP Ekstraklasy. Na początku kwietnia Jagiellonia odniosła zwycięstwo nad Wisłą Kraków i sięgnęła po Superpuchar Polski. Wcześniej zaś ekipa Duma Podlasia sensacyjnie uległa Lechii Gdańsk (0:1) i pokonała Lecha Poznań (2:1) w szlagierze Ekstraklasy.

Betis – Jagiellonia: historia

Dotychczas zespoły Real Betis i Jagiellonii Białystok nie miały okazji zmierzyć się ze sobą na żadnym etapie europejskich rozgrywek. Czwartkowe spotkanie będzie więc historycznym starciem dla zespołu z Białegostoku, który po raz pierwszy zawita na andaluzyjską ziemię w ramach europejskich pucharów.

Betis – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich faworytem ćwierćfinału Ligi Konferencji są piłkarze Realu Betis. Jeżeli myślisz, że wygrają Hiszpanie, to takie kurscy oscylują w granicach 1.24-1.28. Natomiast zwycięstwo Jagielloni Białystok można obstawić z kursem mniej więcej 11.00.

Betis – Jagiellonia: przewidywane składy

Gospodarze mogą być zmuszeni do gry bez skrzydłowego Abde Ezzalzouliego, który opuścił dwa ostatnie spotkania z powodu urazu stawu skokowego. Do dyspozycji Pellegriniego będzie Isco. Rozgrywający pauzował w ligowym meczu z Barceloną za nadmiar żółtych kartek, ale teraz powinien wrócić do wyjściowego składu.

W ekipie gości z pewnością zabraknie Adriana Diegueza – hiszpański obrońca wciąż przechodzi rehabilitację po kontuzji kolana. Wydaje się, że pomocnik Leon Flach może znaleźć się w pierwszym składzie po tym, jak ligowy mecz z Piastem rozpoczął na ławce rezerwowych.

Real Betis: Vieites – Sabaly, Bartra, Llorente, Rodriguez – Cardoso, Fornals – Antony, Isco, Rodriguez – Bakambu

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Skrzypczak, Ebosse, Moutinho – Flach, Romanczuk, Kubicki, Churlinov, Imaz -Pululu

Betis – Jagiellonia: kto wygra?

Betis – Jagiellonia: transmisja meczu

Spotkanie Realu Betis z Jagiellonią Białystok zostanie rozegrane w czwartek, 10 kwietnia, o godz. 21:00. Rywalizację możesz śledzić na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go.

