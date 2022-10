Benfica – PSG: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

W środowy wieczór w Lizbonie o pierwsze miejsce w grupie H Ligi Mistrzów, zagrają dwie najlepiej punktujące zespoły, czyli Benfica i PSG.

Estadio da Luz Liga Mistrzów, gr. H Benfica Lizbona Paris Saint-Germain 4.30 4.40 1.76 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2022 22:26 .

Benfica – PSG, typy i przewidywania

Za wyraźnego faworyta do zwycięstwa uchodzi PSG, które nie powinno być jednak nastawione na łatwy triumf. Wszak Benfica radzi sobie wyśmienicie i ma tyle samo zdobytych punktów w Lidze Mistrzów, co francuski klub. My spodziewamy się bramkostrzelnego widowiska. Sądzimy, że w Lizbonie padnie powyżej 3,5 bramki. Taki scenariusz spełnił się w sześciu z dziesięciu ostatnich wyjazdowych meczów z udziałem paryżan.

Benfica – PSG, sytuacja kadrowa

Jedyny zawodnik, którego przy ustalaniu składu pod uwagę nie może wziąć Roger Schmidt, to kontuzjowany Morato. Christophe Galtier musi radzić sobie z trzema absencjami. Problemy zdrowotne mają: Renato Sanches, Presnel Kimpembe oraz Timothee Pembele.

Benfica – PSG, ostatnie wyniki

Do momentu ostatniej ligowej kolejki w Portugalii, Benfica była niezatrzymana. Drużyny z Lizbony co mecz dopisywała do swojego konta trzy punkty. Passa siedmiu ligowych zwycięstw z rzędu nie została przedłużona do ośmiu, ponieważ zdarzył się wyjazdowym remis z Viktorią Guimaraes (0:0). Mimo tego zespół z Lizbony przewodzi w tabeli z trzema punktami więcej, niż FC Porto. Ponadto Roger Schmidt i spółka mogą pochwalić się dwoma triumfami w fazie grupowej Ligi Mistrzów, z Juventusem i Maccabi.

Niemal identyczne wyniki jak Benfica, ma PSG. Różnica polega jednak na tym, że paryżanie rozegrali w lidze jeden mecz więcej i na swoim koncie zgromadzili nie 22, a 25 punktów. Do pełni szczęście zabrakło pokonania Monaco (1:1) w czwartej serii gier. Christophe Galtier i jego zespół w Lidze Mistrzów mają komplet dwóch zwycięstw.

Benfica – PSG, historia

Licząc towarzyskie potyczki, kluby te konfrontowały się ze sobą już blisko dziesięciokrotnie. Ostatnie oficjalne konfrontacje miały miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów w edycji 2013/2014. Wówczas PSG zwyciężyło u siebie 3:0. Benfica odegrała się na własnym stadionie, ponieważ wygrała 2:1.

Benfica – PSG, kursy bukmacherów

Benfica – PSG, przewidywane składy

Benfica: Vlachodimos; Bah, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Neres, R. Silva, Mario; Ramos

PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Pereira, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar

Benfica – PSG, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 5 października. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 38-letni Jesús Gil Manzano. Pierwszy gwizdek hiszpańskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję na żywo przeprowadzi Polsat Sport Premium 3. My, serdecznie zachęcamy do obejrzenia tego spotkania w usłudze CANAL+ online. Standardowy, miesięczny pakiet z dostępem do kanałów Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports kosztuje 64 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możecie natomiast skorzystać ze specjalnej promocji. Jeśli zdecydujecie się wykupić od razu sześciomiesięczny abonament to zapłacicie jedynie 240 zł zamiast 384 zł oszczędzając aż 144 zł!

