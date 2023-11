IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium – FC Kopenhaga, typy i przewidywania

Bayern Monachium jest liderem grupy z czterema wygranymi na koncie i ma już zapewniony awans do kolejnej rundy. Mimo to Bawarczycy wciąż są zdecydowanym faworytem tego spotkania. Mistrz Niemiec już pokazywał w swojej historii, że fazę grupową lubi kończyć z kompletem zwycięstw. Kopenhagę z pewnością stać, by zaskoczyć gospodarzy. Już w październikowym meczu pokazali się z niezłej strony zdobywając gola. Teraz też muszą zagrać ofensywnie, bo potrzebują punktów do awansu. Bayern z kolei ma problemy z zachowaniem czystego konta w tej edycji Ligi Mistrzów. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Bayern Monachium – FC Kopenhaga, sytuacja kadrowa

Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2023 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Matthijs de Ligt Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek stycznia 2024 Jamal Musiala Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2023 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Matthijs de Ligt Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek stycznia 2024 Jamal Musiala Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023

FC Kopenhaga Zawodnik Powrót William Clem Złamana noga Początek stycznia 2024 Noah Sahsah Kontuzja kolana Niepewny Birger Meling Nieznany Początek stycznia 2024 David Khocholava Kontuzja kolana Początek stycznia 2024 Diogo Gonçalves Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu FC Kopenhaga Zawodnik Powrót William Clem Złamana noga Początek stycznia 2024 Noah Sahsah Kontuzja kolana Niepewny Birger Meling Nieznany Początek stycznia 2024 David Khocholava Kontuzja kolana Początek stycznia 2024 Diogo Gonçalves Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu

Bayern Monachium – FC Kopenhaga, ostatnie wyniki

Bayern Monachium sensacyjnie przegrał 1 listopada z trzecioligowym Saarbrucken w Pucharze Niemiec i odpadł z turnieju. Jednak od tego czasu Bawarczycy wygrali cztery kolejne spotkania w tym między innymi z Borussią Dortmund aż 4:0. W pozostałych pojedynkach pokonali Koeln, Galatasaray oraz Heidenheim. Kopenhaga notuje natomiast dwa mecze z rzędu bez wygranej. Była to porażka z Viborg oraz remis z Broendby. Wcześniej zespół Kamila Grabary odniósł cztery wygrane z rzędu.

Bayern Monachium – FC Kopenhaga, historia

Spotkanie rozegrane 3 października w Kopenhadze było pierwszym w historii obu klubów. Ten pojedynek zakończył się wygraną Bayernu Monachium 2:1.

Bayern Monachium – FC Kopenhaga, kursy bukmacherskie

Bayern Monachium – FC Kopenhaga, kto wygra

Bayern Monachium – FC Kopenhaga, przewidywane składy

Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Kopenhaga Jacob Neestrup Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Kopenhaga Jacob Neestrup Rezerwowi ▼ 7 Serge Gnabry 13 Eric Choupo-Moting 18 Daniel Peretz 20 Bouna Sarr 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 27 Konrad Laimer 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic 6 Christian Sorensen 8 Mateo Tanlongo 11 Jordan Larsson 15 Khouma Babacar 18 Orri Steinn Óskarsson 20 Nicolai Boilesen 21 Theo Sander 27 Valdemar Lund 39 Oscar Höjlund 40 Roony Bardghji 41 Andreas Dithmer 47 Victor Froholdt Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Kopenhaga Jacob Neestrup Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Kopenhaga Jacob Neestrup Rezerwowi ▼ 7 Serge Gnabry 13 Eric Choupo-Moting 18 Daniel Peretz 20 Bouna Sarr 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 27 Konrad Laimer 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic 6 Christian Sorensen 8 Mateo Tanlongo 11 Jordan Larsson 15 Khouma Babacar 18 Orri Steinn Óskarsson 20 Nicolai Boilesen 21 Theo Sander 27 Valdemar Lund 39 Oscar Höjlund 40 Roony Bardghji 41 Andreas Dithmer 47 Victor Froholdt

Bayern Monachium – FC Kopenhaga, transmisja meczu

Spotkanie Bayernu z Kopenhagą będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 3. Ten pojedynek będzie można obejrzeć również w CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z oferty, dzięki której przez pierwsze dwa miesiące 30-dniowy abonament kosztuje jedynie 39 zł. W standardowej ofercie pakiet z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 74 zł/mies. Łącznie przez okres trwania promocji można zaoszczędzić aż 70 zł. Warto dodać, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

