Bayern Monachium – RB Lipsk, typy i przewidywania

Spotkanie Bayernu Monachium z Lipskiem zapowiada się jako hit 33. kolejki Bundesligi. Niemiecka ekstraklasa wkracza w decydującą fazę i już podczas najbliższego weekendu może rozstrzygnąć się kwestia mistrzostwa. Bawarczycy mają punkt przewagi nad Borussią Dortmund, która w niedzielę zmierzy się z Augsburgiem. Wpadka BVB przy zwycięstwie podopiecznych Thomasa Tuchela oznaczałaby jedenasty tytuł z rzędu dla Die Roten.

Serge Gnabry w meczu z Schalke 04 Gelsenkirchen (6:0) dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Czy niemiecki skrzydłowy w starciu z Bykami podtrzyma dobrą serię? Nasz typ: gol Serge’a Gnabry’ego.

Bayern Monachium – RB Lipsk, sytuacja kadrowa

Thomas Tuchel ciągle ma okrojoną kadrę, gdyż z urazami wciąż zmagają się tacy zawodnicy jak Lucas Hernandez, Manuel Neuer, Alphonso Davies, Eric Maxim Choupo-Moting, Josip Stanisić oraz Gabriel Marusić, a pod znakiem zapytania stoi występ Yanna Sommera, który ma problemy żołądkowe.

W drużynie Marco Rose nie zagra natomiast Peter Gulacsi, a niepewna jest także obecność w składzie Daniego Olmo, który ostatnio nabawił się kontuzji mięśniowej.

Bayern Monachium – RB Lipsk, ostatnie wyniki

Bayern Monachium w ostatniej kolejce ligowej zmiażdżył Schalke 04 Gelsenkirchen (6:0), a wcześniej poradził sobie z Werderem Brema (2:1). Lipsk w tym samym czasie również ograł Werder Brema (2:1) i pokonał Freiburg (1:0).

Bayern Monachium – RB Lipsk, historia

Zespół Die Roten może pochwalić się czterema zwycięstwami w pięciu poprzednich spotkaniach przeciwko drużynie Die Bullen. Lipsk w 16. kolejce obecnego sezonu Bundesligi na własnym stadionie zremisował 1:1 z Bayernem Monachium. Autorami bramek w tym meczu byli Marcel Halstenberg oraz Eric Maxim Choupo-Moting.

Bayern Monachium – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie na Allianz Arena ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi mniej więcej 1.50, a typ na zwycięstwo Lipska to około 5.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 5.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Bayern Monachium – RB Lipsk, przewidywane składy

Bayern Monachium – RB Lipsk, kto wygra?

Bayern Monachium – RB Lipsk, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay, a także na stronie STS. Początek spotkania na Allianz Arena w najbliższą sobotę, 20 maja o godzinie 18:30.

