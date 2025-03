Bayer Leverkusen - Bayern Monachium, typy na mecz Ligi Mistrzów. Bawarczycy przystąpią do rewanżu z trzema bramkami zaliczki.

Bayer – Bayern, typy i przewidywania

Bayern Monachium sprawił małą sensację, bowiem tak należy nazwać pogrom, jaki urządził sobie w zeszłym tygodniu na Allianz Arena. Piłkarze Vincenta Kompany’ego wreszcie pokazali dominację nad Bayerem Leverkusen, rozbijając tę ekipę aż 3-0. Rewanż zdaje się być formalnością, choć Aptekarze przed własną publicznością udowodnili już, że nikogo się nie boją. Trzybramkowa przewaga to potężne udogodnienie dla Bayernu, którego rywal w dodatku będzie musiał grać bez Floriana Wirtza, czyli największej gwiazdy.

Spodziewamy się dynamicznego spotkania – Bayer musi ruszyć do ataku od pierwszej minuty. Monachijczycy powinni być jednak na to przygotowani i liczyć na zabójcze kontrataki. Mój typ – wygrana Bayernu.

Bayer – Bayern, ostatnie wyniki

Bayer Leverkusen w miniony weekend przegrał u siebie z Werderem Brema 0-2. Zespół był zmęczony po trudnym starciu w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium, również zakończonym dotkliwą porażką (0-3). W tabeli Bundesligi Aptekarze zajmują drugą lokatę, a do lidera tracą osiem punktów. Te dwie przegrane poprzedziła seria ośmiu kolejnych spotkań bez uznania wyższości rywala.

Bayern Monachium także nie popisał się w ostatnim meczu ligowym. Po szalonym starciu poległ u siebie z Bochum 2-3. Bawarczycy mają za sobą również znakomite występy – oprócz ogrania Bayeru Leverkusen w Lidze Mistrzów, również w Bundeslidze rozbili niedawno Eintracht Frankfurt (4-0) i VfB Stuttgart (3-1).

Bayer – Bayern, historia

W zeszłym tygodniu Bayern Monachium wreszcie przełamał niemoc w rywalizacji z Aptekarzami i rozbił ich 3-0 przed własną publicznością. Bawarczycy są dzięki temu wyraźnym faworytem do awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Co ciekawe, Bayer Leverkusen nie przegrał żadnego z trzech ostatnich meczów u siebie z Bayernem. Dwukrotnie triumfował, a w lutym w Bundeslidze padł bezbramkowy remis.

Bayer – Bayern, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem wtorkowego rewanżu jest Bayern Monachium. Kurs na wygraną gości waha się miedzy 2.42 a 2.50. Kurs na zwycięstwo Bayeru Leverkusen wynosi natomiast nawet 2.75. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Bayer – Bayern, kto wygra?

Bayer – Bayern, przewidywane składy

Bayer – Bayern, transmisja meczu

Wtorkowa rywalizacja między Bayerem Leverkusen a Bayernem Monachium rozpocznie się o 21:00. Transmisję można śledzić w telewizji na CANAL+ Extra 3 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

