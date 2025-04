FC Barcelona – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (09.04.2025)

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Borussia: typy bukmacherskie

Z racji tego, że kurs na wygraną FC Barcelony jest zbyt niski, aby go zagrać, proponuje inne rozwiązanie. Obie drużyny lubią strzelać, co udowodniły już nie raz. W dwóch ostatnich meczach bezpośrednich również to pokazali. Dlatego proponuje na starcie Barcelona – Borussia Dortmund typ, że w każdej połowie zobaczymy przynajmniej jednego gola, ale nie więcej niż trzy. Mój typ: przedział goli w każdej połowie 1-3.

Barcelona – Borussia: ostatnie wyniki

O wynikach FC Barcelony w drugiej części sezonu można mówić tylko dobrze. Co prawda po drodze zdarzały się wpadki, jak ta ostatnia z Betisem (1:1), ale seria spotkań bez porażki robi naprawdę duże wrażenie. Podopieczni Hansiego Flicka są niepokonani od początku roku, a rozegrali od tego czasu aż dwadzieścia dwa mecze. Zanim zremisowali z Andaluzyjczykami, mieli na swoim koncie siedem zwycięstw z rzędu. Pokonali Atletico Madryt (1:0 i 4:2), Benfikę (1:0 i 3:1), Gironę (4:1), Osasunę (3:0) i Real Sociedad (4:0).

Zobacz także: terminarz Ligi Mistrzów

U Borussii Dortmund tak dobrze, jak u Barcelony nie ma, ale pod wodzą Niko Kovaca wyraźnie poprawili wyniki. W ostatnich pięciu meczach zanotowali bilans trzech zwycięstw i dwóch porażek. Przegrywali w Bundeslidze z Lipskiem (0:2) i Augsburgiem (0:1), zaś komplet punktów zdobyli z konfrontacji z Freiburgiem (4:1) i FSV Mainz (3:1). Wygraną zakończył się także rewanż w 1/8 finału Ligi Mistrzów z OSC Lille (2:1).

Barcelona – Borussia: historia

W przeszłości Barcelona i Borussia rywalizowały ze sobą trzykrotnie. Historia przemawia na korzyść Katalończyków, którzy dwa razy wygrali, a raz mecz zakończył się remisem. Po raz pierwszy obie drużyny stanęły naprzeciwko siebie w Lidze Mistrzów w kampanii 2019-2020. Tamta potyczka na Signal Iduna Park zakończyła się podziałem punktów (0:0). W rewanżu góra była Barcelona, wygrywając (3:1). Zwycięstwem skończył się także mecz w bieżącej edycji. W fazie ligowej Blaugrana pokonała rywali (3:2).

Barcelona – Borussia: kursy bukmacherskie

Nie jest zaskoczeniem, że bukmacherzy jako wyraźnego faworyta nie tylko nadchodzącego spotkania, ale całego dwumeczu wskazują FC Barcelonę. Fenomenalna seria meczów bez porażki jest tylko jednym z powodów tak dużej różnicy w kursach. Kurs na wygraną Dumy Katalonii waha się w okolicach 1.34-1.37. Natomiast zwycięstwo BvB można dodać do kuponu ze współczynnikiem w granicach 6.80-7.50.

Barcelona – Borussia: kto wygra?

Barcelona – Borussia: przewidywane składy

W kadrze FC Barcelony na to spotkanie zabraknie dwóch zawodników. Nieobecni z powodu kontuzji są Marc Casado i Dani Olmo. Po stronie Borussii Dortmund na pewno nie wystąpią tacy gracze jak Nico Schlotterbeck i Marcel Sabitzer.

FC Barcelona Hans-Dieter Flick Borussia Dortmund Niko Kovač FC Barcelona Hans-Dieter Flick 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 25 Szczęsny 23 Kounde 4 Araujo 2 Cubarsi 3 Balde 8 Pedri 21 Jong 6 Gavi 19 Yamal 9 Lewandowski 11 Raphinha 9 Guirassy 14 Beier 10 Brandt 27 Adeyemi 6 Özcan 8 Nmecha 5 Bensebaini 3 Anton 23 Can 26 Ryerson 1 Kobel 25 Szczęsny 23 Kounde 4 Araujo 2 Cubarsi 3 Balde 8 Pedri 21 Jong 6 Gavi 19 Yamal 9 Lewandowski 11 Raphinha 9 Guirassy 14 Beier 10 Brandt 27 Adeyemi 6 Özcan 8 Nmecha 5 Bensebaini 3 Anton 23 Can 26 Ryerson 1 Kobel 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Niko Kovač Rezerwowi 5 Inigo Martinez 7 Ferran Torres 10 Ansu Fati 13 Inaki Pena 14 Pablo Torre 15 Andreas Christensen 16 Fermin Lopez 18 Pau Victor Delgado 24 Eric Garcia 31 Diego Kochen 32 Hector Fort 35 Gerard Martin 2 Yan Couto 7 Giovanni Reyna 16 Julien Duranville 17 Carney Chukwuemeka 24 Daniel Svensson 25 Niklas Süle 33 Alexander Meyer 35 Marcel Lotka 38 Kjell Wätjen 42 Almugera Kabar 43 Jamie Bynoe-Gittens 46 Ayman Azhil

Barcelona – Borussia: transmisja meczu

Mecz FC Barcelona – Borussia Dortmund zostanie rozegrany w środę (9 kwietnia) o godzinie 21:00 na Estadio Olimpico. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto starcie będzie można śledzić w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Dodatkowo w abonamencie znajdują się mecze Premier League, Ekstraklasy i La Ligi.

