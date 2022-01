Deportivo Alaves – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (23.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Sergio Busquets

Alaves – Barcelona: typy i kursy na mecz La Liga. Duma Katalonii w wyjazdowym meczu zmierzy się w Vitorii z miejscowym Alaves. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi informacje o sytuacji kadrowej obu zespołów.



Deportivo Alaves Premier League 23.01.2022 21:00



Estadio Mendizorrotza

FC Barcelona

Alaves – Barcelona, typy na mecz i przewidywania

Barcelona ma po swojej stronie więcej argumentów, ale Alaves z pewnością będzie starało się postawić rywalom trudne warunki. Niespodzianka w postaci remisu nie jest wykluczona. Dlatego też zdecydowaliśmy się w tym wypadku na zakład łączony.

Stawiamy w tym meczu na wygraną Barcelony, ale z podpórką w postaci remisu. Do tego dorzucamy zakład na powyżej 1,5 bramki. Nasz typ: podwójna szansa: X2 i powyżej 1,5 bramki

Superbet 1.42 podwójna szansa: X2 i powyżej 1,5 bramki Zagraj!

Alaves – Barcelona, sytuacja kadrowa

Gospodarze do niedzielnego spotkania przystąpią bez kontuzjowanych Rubena Duarte i Ximo Navarro. Do składu może wrócić Florian Lejeune, który ostatnio pauzować za kartki. Do dyspozycji trenera Mendilibaara będzie również Manu Garcia.

Z kolejnymi kłopotami musi się natomiast zmagać trener Barcelony Xavi Hernandez. W ostatnim pucharowym meczu kolejnej kontuzji doznał Ansu Fati, którego czeka dwumiesięczna przerwa w grze. Na murawie nie zobaczymy również innego utalentowanego piłkarza – Gaviego, który pauzuje za czerwoną kartkę.

To niejedyne absencje w drużynie Dumy Katalonii. Kontuzje eliminują z gry także Sergiego Roberto i Samuela Umtitiego. W składzie raczej nie znajdzie się również Ousmane Dembele.

Alaves – Barcelona, ostatnie wyniki

Barcelona w ostatnich tygodniach gra w kratkę, przeplatając wygrane mecze remisami. Z pięciu ostatnich pojedynkach Duma Katalonii wygrała tylko dwa, a w pozostałych trzech dzieliła się punktami z rywalami. Ostatnie dwa tygodnie drużyna Xaviego Hernandeza miała jednak zarezerwowaną na pucharową rywalizację, która nie potoczyła się po jej myśli. Najpierw w półfinałowym meczu turnieju o Superpuchar Hiszpanii przegrała 2:3 po dogrywce z Realem Madryt, a w mijającym tygodniu odpadła z rozgrywek o Puchar Króla, ulegając Athletic Bilbao.

Do niedzielnego meczu Barcelona przystąpi jednak w roli faworyta, a wpływ na to ma również forma ich rywali, którzy ostatnie ligowe zwycięstwo odnieśli na początku listopada ubiegłego roku. Od tamtej pory Alaves rozegrało dziewięć meczów w La Liga, doznając w nich pięciu porażek. W ostatniej kolejce wysoko 0:4 przegrała na wyjeździe z Realem Betis.

Alaves – Barcelona, historia

Obie drużyny w sobotę zagrają bez kilku zawodników. Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola nie będzie mógł skorzystać z usług Riyada Mahreza oraz Ołeksandra Zinczenki. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji hiszpańskiego szkoleniowca, dlatego też w sobotni wieczór możemy spodziewać się gości w bardzo silnym zestawieniu.

W ekipie Southampton zabraknie kontuzjowanych Valentino Livramento i Williama Smallbone’a, nie zagra także przebywający na Pucharze Narodów Afryki Moussa Djenepo. Pod znakiem zapytania stoją natomiast występy Mohameda Elyounoussiego, Alexa McCarthy’ego i Theo Walcotta.

Alaves – Barcelona, kursy

Barcelona jest zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania. Kursy na jej wygraną kształtują się w okolicy 1.57. Stawiając na ten mecz warto rozważyć skorzystanie z darmowego zakładu 34 zł, który można odebrać w pakiecie powitalnym od Superbet. Wystarczy zarejestrować konto wykorzystując Superbet kod promocyjny GOAL.

Alaves – Barcelona, przewidywane składy

Alaves: Pacheco – Aguirregabiria, Lejeune, Laguardia, Lopez – Jason, Escalante, Moya, Rioja – Mendez, Joselu

Barcelona: Ter Stegen – Alves, Araujo, Pique, Alba – Pedri, Busquets, F. de Jong – Torres, L. de Jong, Jutgla

Alaves – Barcelona, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie 22. kolejki La Liga będzie oczywiście można obejrzeć w Polsce. Transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2. Jest również opcja obejrzenia meczu zupełnie za darmo. Transmisję udostępnia bowiem bukmacher Superbet, a jedynym warunkiem, który należy spełnić jest założenie konto podając kod promocyjny GOAL.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.