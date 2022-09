Atletico – Porto: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Atletico Madryt

W środę trwa kontynuacja 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. O godzinie 21 rozpocznie się bardzo ciekawe spotkanie w grupie B. Atletico Madryt podejmie na własnym terenie FC Porto. Obie ekipy są typowane jako faworyci do wywalczenia sobie awansu do fazy pucharowej, zatem bezpośrednie starcie może wyjaśnić wiele kwestii. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Atletico Madryt FC Porto 1.88 3.55 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2022 21:11 .

Atletico – Porto, typy i przewidywania

Wyraźnym faworytem do wygrania grupy B jest Atletico Madryt, które na pierwszy rzut oka zdaje się być ekipą zdecydowanie silniejszą od pozostałych. O awans zamierza powalczyć również FC Porto, upatrujące swojego największego przeciwnika w Bayerze Leverkusen. W środę mistrzowie Portugalii zawitają do Hiszpanii, gdzie mają ambicję do urwania punktów wyżej notowanej drużynie. Atletico w rozgrywkach ligowych punktuje w kratkę i trudno przewidywać, jak będzie prezentować się na przestrzeni całego sezonu. Porto w swoich dotychczasowych meczach potknęło się raz, a poza tym notuje pewne zwycięstwa nad rywalami. Biorąc pod uwagę przeciętnie radzącą sobie defensywę “Los Rojiblancos” i predyspozycje Porto do gry w ataku, w środę spodziewamy się wielu bramek. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Atletico – Porto, sytuacja kadrowa

Atletico Madryt nie będzie mogło w środę skorzystać z kilku swoich zawodników. Kontuzjowani wciąż pozostają Thomas Lemar, Matheus Cunha oraz Stefan Savić. Trudno spodziewać się występu Sergio Reguilona, który dopiero co zmienił barwy klubowe, natomiast obrońca Felipe pauzuje na skutek zawieszenia. Lista nieobecnych w Porto jest dużo krótsza, bowiem na murawie na pewno nie zobaczymy jedynie kontuzjowanego Marko Grujicia.

Atletico – Porto, ostatnie mecze

W miniony weekend Atletico Madryt podzieliło się punktami z Realem Sociedad, a wcześniej zanotowało trzy zwycięstwa i jedną porażkę w rozgrywkach ligowych. Lepszy od “Los Rojiblancos” okazał się Villarreal, który pokonał ich 2-0. Z siedmioma punktami na koncie Atletico zajmuje w tabeli La Ligi siódmą lokatę.

Na starcie sezonu FC Porto wyglądało bardzo konkretnie i skutecznie sprzeciwiało się kolejnym napotkanym rywalom. W pięciu ligowych występach mistrzowie Portugalii czterokrotnie zwyciężali i raz przegrywali. W tabeli zajmują trzecie miejsce, ze stratą trzech “oczek” do liderującej Benfiki.

Atletico – Porto, historia

Zespoły Atletico i FC Porto miały okazję mierzyć się ze sobą już w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Również miało to miejsce w fazie grupowej, a z dwóch bezpośrednich spotkań wiele lepszych bilans mieli Hiszpanie. Na własnym terenie zremisowali bezbramkowo, natomiast na delegacji w Portugalii wygrali 3-1. Portugalczycy zajęli w grupie trzecie miejsce, natomiast podopieczni Diego Simeone awansowali do fazy pucharowej.

Atletico – Porto, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest Atletico Madryt, bowiem kurs na jego zwycięstwo wynosi około 1,82. W przypadku wygranej FC Porto jest to nawet 4,75.

Atletico – Porto, przewidywane składy

Atletico: Oblak, Gimenez, Witsel, Mandava, Koke, De Paul, Llorente, Saul, Felix, Morata, Carrasco

Porto: Costa, Pepe, Pepe, Carmo, Wendell, Otavio, Eustaquio, Uribe, Galeno, Martinez, Taremi

Atletico – Porto, transmisja meczu

Rozjemcą środowego starcia będzie Szymon Marciniak. Jego pierwszy gwizdek zabrzmi dokładnie o godzinie 21. Transmisję rywalizacji pomiędzy Atletico Madryt a FC Porto będzie można śledzić w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 5.

