Atletico Madryt – Deportivo Alaves, typy i przewidywania

Piłkarzom Deportivo Alaves blisko do strefy spadkowej. To między innymi efekt zaledwie trzech zdobytych punktów w meczach wyjazdowych. Aktualnie nie widać perspektywy na poprawę tego stanu rzeczy, ponieważ Deportivo Alaves czeka wyjazd do Madrytu i starcie z Atletico. Tu gracze Diego Simeone są niepokonani w La Liga (pochwalić się tym może jeszcze jedynie Barcelona). Pozostaje zatem pytanie o dokładny wynik tej konfrontacji. O takowy jednak niezwykle trudno. Zakładam natomiast, że ewentualny triumf może być “do zera”. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Atletico Madryt – Deportivo Alaves, ostatnie wyniki

W listopad piłkarze Atletico weszli już jako uczestnicy 1/32 finału Pucharu Króla. Starcie z klubem z niższej klasy rozgrywkowej zapoczątkowało trwającą wciąż serię czterech zwycięstw z rzędu. Gracze Diego Simeone ograli w Lidze Mistrzów PSG (2:1). Oprócz tego madrytczycy pokonali Mallorkę (1:0) i Las Palmas (2:0).

Szansę na wygranie Pucharu Króla zachowuje wciąż także Deportivo Alaves. Zespół ten jest aktualnie na etapie 1/32 finału. W rozgrywkach La Liga ograł natomiast Mallorkę (1:0). To jedyne ligowe zwycięstwo tej ekipy od 20 września i domowego triumfu 2:1 z Sevillą.

Atletico Madryt – Deportivo Alaves, historia

Nie ma wątpliwości, że Atletico od lat dysponuje znacznie większą jakością piłkarską od Deportivo Alaves. Mimo tego madrytczycy mieli programy z pokonaniem tego przeciwnika u siebie. Spotkanie to zakończyło się rezultatem 2:1. Do niespodzianki doszło w rewanżu, gdzie Deportivo Alaves wykorzystało atut własnego boiska i triumfowało 2:0.

Atletico Madryt – Deportivo Alaves, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że Atletico Madryt to oczywisty faworyt sobotniego meczu. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 1.35. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Alaves jest to nawet 9.10. Ewentualny remis wyceniono między 4.40 a 4.80.

Atletico Madryt – Deportivo Alaves, kto wygra?

Atletico Madryt – Deportivo Alaves, przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone Deportivo Alaves Luis García Plaza Atletico Madryt Diego Simeone 3-4-2-1 Przewidywany skład Deportivo Alaves Luis García Plaza Rezerwowi 1 Juan Musso 3 Cesar Azpilicueta 4 Conor Gallagher 5 Rodrigo De Paul 10 Ángel Correa 17 Rodrigo Riquelme 19 Julián Álvarez 20 Axel Witsel 24 Robin Le Normand 31 Antonio Gomis 9 Asier Villalibre 11 Toni Martínez 12 Santiago Mouriño 13 Jesús Owono 15 Carlos Martín 19 Stoichkov 20 Luka Romero 21 Abde Rebbach 22 Moussa Diarra 24 Joan Jordán 31 Adrián Rodríguez 36 Adrian Pica

Atletico Madryt – Deportivo Alaves, transmisja meczu

Sobotni mecz Atletico Madryt – Deportivo Alaves rozpocznie się o godzinie 16:15. Transmisję w telewizji zapewnia Eleven Sports 2.

