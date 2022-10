Atletico Madryt – Club Brugge: typy, kursy, zapowiedź (12.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Atletico Madryt

Atletico – Club Brugge: typy, kursy, zapowiedź. Faworytem spotkania wydaje się być Atletico, jednak Club Brugge jest rewelacją tej edycji Ligi Mistrzów. Zespół z Belgii prowadzi w grupie B Ligi Mistrzów z kompletem zwycięstwem. Rojiblancos potrzebują punktów w tym pojedynku, aby nie zaprzepaścić szansy na awans, z kolei goście mogą zapewnić sobie już teraz awans do kolejnej rundy. Początek spotkania o godzinie 18:45.

Atletico Madryt – Club Brugge, typy i przewidywania

Atletico Madryt jest faworytem spotkania, przynajmniej na papierze. Podopieczni Simeone jednak nie najlepiej spisują się w ostatnich tygodniach, by nie powiedzieć, że po prostu słabo. Weekendowe zwycięstwo z Gironą w La Liga było ich zaledwie drugą wygraną w ostatnich pięciu meczach, z których pozostałe trzy przegrali – w tym zeszłotygodniową potyczkę w Belgii 0:2. Club Brugge jest rewelacją rozgrywek i po trzech kolejkach prowadzi z kompletem punktów w grupie B. W Madrycie o zwycięstwo już tak łatwo może nie być. Gospodarze potrzebują dobrego wyniku, aby spokojnie móc myśleć o awansie do kolejnej rundy. Zespół z Belgii ma jednak wszystko, by postawić się podopiecznym Simeone i wywalczyć przynajmniej punkt. Nasz typ: Remis.

Atletico Madryt – Club Brugge, sytuacja kadrowa

Diego Simeone nadal nie może skorzystać z kontuzjowanych Marcosa Llorente, Felipe oraz Sergio Reguilona. Media przewidują, że szkoleniowiec zdecyduje się postawić na trzyosobową formację defensywną, z kolei duet napastników będą tworzyć Griezmann oraz Correa. Mats Rits, Dedryck Boyata i Owen Otasowie to trójka zawodników Club Brugge, która na pewno nie zagra przeciwko Atletico z powodu kontuzji. Noa Lang, Clinton Mata i Tajon Buchanan to z kolei zawodnicy, którzy niedawno wrócili do składu i będą mogli pomóc kolegom z zespołu w walce o korzystny rezultat w Madrycie.

Atletico Madryt – Club Brugge, ostatnie wyniki

Atletico Madryt nie zachwyca w ostatnich tygodniach. Rojiblancos wygrali zaledwie dwa z ostatnich pięciu spotkań (Girona oraz Sevilla) przegrywając aż trzy (Club Brugge, Real Madryt, Bayer Leverkusen). Podopieczni Simeone znajdują się na ostatnim miejsce w tabeli grupy Ligi Mistrzów, jednak również Porto i Bayer mają taką samą ilość punktów (3). W La Liga uplasowali się na czwartej lokacie po ośmiu kolejkach.

Club Brugge dość niespodziewanie przegrało w minionej kolejce ligowej z Westerlo 0:2. Wcześniej jednak zanotowali pięć zwycięstw z rzędu w rozgrywkach ligowych, gdzie po jedenastu kolejkach zajmują trzecie miejsce ze stratą ośmiu punktów do lidera. Natomiast w Lidze Mistrzów po trzech kolejkach przewodzą w tabeli z kompletem wygranych.

Atletico Madryt – Club Brugge, historia

Przed tygodniem, Club Brugge pokonał przed własną publicznością Atletico Madryt 2:0. Wcześniej obie drużyny spotkały się w 2018 roku, również w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wtedy w Belgii padł bezbramkowy remis, natomiast w Madrycie zwyciężyło Atletico 3:1.

Atletico Madryt – Club Brugge, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania jest Atletico Madryt. Kursy na zwycięstwo rojiblancos wynoszą około 1,45. Dużo wyższe kursy są na remis w tym pojedynku i oscylują wokół 4,70. Według polskich bukmacherów najmniej prawdopodobnym rezultatem jest wygrana Club Brugge.

Atletico Madryt – Club Brugge, przewidywane składy

Atletico Madryt: Oblak, Savić, Gimenez, Reinildo, Molina, Koke, Witsel, Lemar, Carrasco, Correa, Griezmann.

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Sylla, Meijer, Buchanan, Vanaken, Onyedika, Nielsen, Jutgla, Sowah

Atletico Madryt – Club Brugge, transmisja meczu

Środowy mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico Madryt a Club Brugge będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 2. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:45. Mecz możecie również obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online, dzięki której będziecie mieli dostęp do wszystkich spotkań Ligi Mistrzów. Miesięczny abonament w standardowej ofercie z dostępem do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium wynosi 64 zł. Jednak przy tej okazji serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, dzięki której zaoszczędzicie aż 144 zł. Korzystając z naszej promocji i wykupując 6-miesięczny abonament z góry zapłacicie jedynie 240 zł zamiast 384 zł.

