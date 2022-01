Pressfocus Na zdjęciu: Rodrigo De Paul

Mecz Atletico Madryt – Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii, zapowiada się pasjonująco. Baskowie triumfowali w tych rozgrywkach rok temu. Z kolei drużyna z Madrytu to aktualny mistrz Hiszpanii. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią, w której znajdziecie między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz informacje o telewizyjnej transmisji spotkania.



Atletico Madryt Superpuchar Hiszpanii

13.01.2022 20:00 King Fahd International Stadium (Riyadh)

Athletic Bilbao

Atletico Madryt – Athletic Bilbao, typy i przewidywania

Aktualny sezon nie jest dobry w wykonaniu Atletico. Gracze Diego Simeone często niespodziewanie tracą punkty. Mimo tego mistrzowie Hiszpanii są faworytem w większości pojedynków. Tak będzie również podczas czwartkowej batalii. Potwierdzają to kursy bukmacherów. Ich zdaniem triumf Atletico jest dwa razy bardziej prawdopodobny niż wygrana Athletiku.

W sześciu ostatnich bezpośrednich konfrontacjach obie ekipy mają po dwa zwycięstwa. Dwukrotnie był też remis. Warto też zauważyć, że w trzech z pięciu poprzednich pojedynków obie drużyny strzelały gola. Sądzimy, że w czwartek ten scenariusz spełni się. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Atletico Madryt – Athletic Bilbao, ostatnie wyniki

Piłkarze Atletico są niepokonani w 2022 roku, co jest dobrą wiadomością dla Diego Simeone. W grudniu jego zespół przegrał bowiem cztery ligowe mecze z rzędu. Mistrzowie Hiszpanii ulegli między innymi ekipom z Granady i Majorki. W związku z tym nie liczą się już w grze o obronę tytułu. Los Colchoneros w styczniu okazali się lepsi od Rayo Vallecano, ale zremisowali z Villarrealem. W Pucharze Króla pewnie awansowali do 1/8 finału po wyeliminowaniu niżej notowanego Rayo Majadahonda.

Zawodnicy Athletiku do Arabii Saudyjskiej, gdzie rozgrywany jest Superpuchar Hiszpanii, udali się w nienajlepszych nastrojach. Zdobyli oni bowiem ledwie punkt z będącym w strefie spadkowej Deportivo Alaves. Zwycięstwo przybliżyłoby ich do strefy europejskiej pucharów. Aktualna strata to cztery punkty. Baskowie potrafili zaś wywiązać się z roli faworyta w Pucharze Króla, dzięki czemu awansowali do 1/8 finału.

Atletico Madryt – Athletic Bilbao, historia

Rywalizacja tych klubów sięga lat 30-tych ubiegłego wieku. Dotychczas odbyło się już 181 meczów. Częściej powody do radości miał Athletic, który na swoją korzyść rozstrzygnął 85 pojedynków. 65 razy zwyciężyło Atletico. 31-krotnie był remis.

Atletico Madryt – Athletic Bilbao, kursy bukmacherów

Atletico Madryt – Athletic Bilbao, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 13 stycznia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 37-letni Guillermo Cuadra Fernández. Pierwszy gwizdek hiszpańskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Eleven Sports 1.

