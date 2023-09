Atletico Madryt – Cadiz CF: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2023)

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Atletico Madryt Cadiz Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2023 21:10 .

Atletico – Cadiz, typy bukmacherskie

Atletico Madryt w ramach 8. kolejki La Liga zmierzy się z Cadizem na własnym obiekcie. Podopieczni Diego Simeone notują ostatnio dobrą serię dwóch zwycięstw z rzędu, natomiast goście po zaskakująco dobrym początku sezonu popadli w mały kryzys. To spotkanie z pewnością będzie zacięte, a naszym zdaniem zarówno jedni jak i drudzy zakończą mecz bez czystego konta. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Superbet 2.20 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Atletico – Cadiz, ostatnie wyniki

Atletico Madryt obecnie okupuje piątą lokatę w ligowej tabeli. Ostatnie pięć spotkań z udziałem podopiecznych Diego Simeone to trzy zwycięstwa (7:0 z Rayo Vallecano, 3:1 z Realem Madryt i 2:0 z Osasuną), jeden remis (1:1 z Lazio w Lidze Mistrzów), a także jedna porażka (0:3 z Valencią).

Natomiast Cadiz zajmuje w tej chwili dziewiąte miejsce w tabeli La Ligi. Podopieczni Sergio Gonzaleza w pięciu ostatnich meczach raz zwyciężyli (3:1 z Villarreal), trzykrotnie zremisowali (1:1 z Almerią, 1:1 z Betisem, 0:0 z Rayo Vallecano) oraz ponieśli jedną porażkę (0:3 z Athletic Bilbao).

Atletico – Cadiz, historia

W ubiegłym sezonie jesienią doszło do niespodzianki w starciu między tymi zespołami, bowiem na własnym stadionie Cadiz pokonał Atletico 3:2. Natomiast już wiosną to “Los Colchoneros” zwyciężyli 5:1. Wcześniejsze trzy starcia tych drużyn to trzy wygrane podopiecznych Diego Simeone.

Atletico – Cadiz, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest drużyna Atletico Madryt. To właśnie za nimi tego dnia będzie przemawiał atut własnego boiska oraz dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo “Los Colchoneros” to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 1.37 – 1.39, podczas gdy na wygraną Cadizu wynoszą nawet 8.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Atletico – Cadiz, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Atletico 100% remisem 0% wygraną Cadiz 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Atletico

remisem

wygraną Cadiz

Atletico – Cadiz, przewidywane składy

Atletico Madryt (Przewidywany skład) 5-3-2 Cadiz (Przewidywany skład) 4-4-2 Atletico Madryt (Przewidywany skład) 5-3-2 Cadiz (Przewidywany skład) 4-4-2 Trenerzy ▼ Diego Simeone Sergio González Soriano Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic

3 Cesar Azpilicueta

10 Ángel Correa

15 Stefan Savic

25 Rodrigo Riquelme

27 Ilias Kostis

30 Salim El Jebari

31 Antonio Gomis

37 Marco Moreno

41 Aitor Gismera Joseba Zaldúa 2

José Mari 6

Ruben Sobrino 7

Álex Fernández 8

Alvaro Negredo 9

Rominigue Kouamé 12

David Gil 13

Momo Mbaye 14

Christopher Ramos 16

Sergi Guardiola 19

Jorge Meré 22

Robert Navarro 27

Atletico - Cadiz, transmisja meczu

Spotkanie Atletico z Cadizem będzie transmitowane w polskiej telewizji na antenie Eleven Sports 2. Mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

