Athletic Bilbao – FC Barcelona, typy bukmacherskie

Niedzielny mecz na San Mames zapowiada się niezwykle ciekawie i powinien dostarczyć dużych emocji. Świetnie spisujący się piłkarze Athletic Bilbao przed własną publicznością zamierzają zagrać o pełną pulę. Na przeciwko będą mieli jednak znajdującą się w coraz lepszej formie Barcelonę, która w tym meczu również celuje tylko w zwycięstwo. Kto będzie górą? Trudno powiedzieć. Jeden i drugi zespół posiada po swojej stronie pewne atuty. Ja w przypadku tego meczu nie wskażę rozstrzygnięcia. Stawiam na natomiast na to, że obejrzymy w tym pojedynku przynajmniej trzy gole. Tak jak to miało miejsce w styczniowej konfrontacji obu zespołów w krajowym pucharze. Mój typ: powyżej 2,5 bramki

Athletic Bilbao – Barcelona, ostatnie wyniki

Athletic Bilbao jeszcze niedawno mógł się pochwalić serią czterech kolejnych ligowych spotkań bez porażki. Odniósł wówczas dwa zwycięstwa u siebie – 4:0 z Realem Mallorca i 3:2 z Gironą, a także zanotował dwa wyjazdowe remisy – 0:0 z Cadiz i 0:0 z Almerią. Przed tygodniem Baskowie musieli uznać wyższość Realu Betis, ulegając w Sewilli 1:3. Swoim kibicom zdążyli się już zrehabilitować, pewnie 3:0 pokonując na San Mames Atletico Madryt i przypieczętowując awans do finału Pucharu Króla. Teraz świetną formę w meczach u siebie (bilans 10-2-1) będą chcieli potwierdzić w starciu z Barceloną.

FC Barcelona do Bilbao uda się w dobrym dla siebie momencie. Duma Katalonii ostatnio prezentuje się wyraźnie lepiej, co potwierdzają także wyniki. Z pięciu ostatnich ligowych meczów drużyna Xaviego Hernandeza wygrała aż cztery. W ostatnich dwóch odprawiła z kwitkiem Celtę Vigo (2:1 na wyjeździe) i Getafe (4:0 u siebie). W międzyczasie zremisowała 1:1 z Napoli w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Athletic Bilbao – Barcelona, historia

W tym sezonie będzie to już trzeci pojedynek obu zespołów. W październikowym ligowym meczu górą była Barcelona, która po trafieniu Guiu wygrała skromnie 1:0. W styczniu obie drużyny stanęła na przeciwko siebie w ćwierćfinale Pucharu Króla. W podstawowym czasie gry spotkanie zakończyło się remisem 2:2 (Guruzeta, Sancet – Lewandowski, Yamal). W dogrywce więcej szalę awansu na swoją stronę przechylili Baskowie, którzy po dwóch trafieniach Williamsa wygrali 4:2.

Athletic Bilbao – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują w tym meczu wyraźnego faworyta. Nieznacznie większe szanse na wygraną dają gościom z Barcelony. Świetnie spisujący się w tym sezonie na San Mames Baskowie na pewno jednak nie stoją na straconej pozycji. Typerzy, którzy myślą o zakładzie na wygraną Barcelony mogą liczyć na kursy w okolicy 2.50. Przy okazji tego meczu warto zwrócić uwagę na ofertę powitalną Fuksiarza, jaką można otrzymać korzystając z naszego kodu promocyjnego.

Athletic Bilbao – Barcelona, przewidywane składy

Athletic Bilbao do niedzielnego meczu przystąpi poważnie osłabiony. Z kontuzjami nadal zmagają się Yuri Berchiche i Ander Herrera, a dwóch innych piłkarzy pauzuje za kartki. Wyeliminowani z tego powodu są Nico Williams i Dani Vivian.

Na liście nieobecnych w zespole Barcelony znajdują się natomiast Marco Alonso, Alejandro Bale, Gavi i Ferran Torres. Gotowy do gry jest natomiast Pedri, który może wskoczyć do wyjściowej jedenastki.

Athletic Club Ernesto Valverde 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Athletic Club Ernesto Valverde 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 10 Iker Muniain 13 Julen Agirrezabala 14 Dani García 19 Imanol García de Albéniz 20 Asier Villalibre 22 Raul Garcia 23 Malcom Adu Ares 24 Beñat Prados 30 Unai Gómez 32 Hugo Rincón 13 Iñaki Peña 14 João Félix 16 Fermín López 18 Oriol Romeu 19 Vitor Roque 20 Sergi Roberto 27 Lamine Yamal 31 Diego Kochen 33 Pau Cubarsí 38 Marc Guiu 39 Héctor Fort

Athletic Bilbao – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Athletic Bilbao – FC Barcelona rozegrany zostanie w niedzielę (3 marca) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Rywalizację na San Mames będzie można oglądać także poprzez usługę CANAL+ online. Zwracamy uwagę na ofertę, która pozwala zaoszczędzić 240 zł względem standardowej. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się na wykupienie od razu rocznego dostępu do paczki z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, miesięczny koszt wyniesie tylko 54 zł. Dla porównania – koszt przy miesięcznej subskrypcji to 74 zł.

