Aston Villa – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2023)

IMAGO/Richard Sellers/Sportsphoto/APL Na zdjęciu: Erling Haaland

Aston Villa Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 grudnia 2023 18:05 .

Aston Villa – Manchester City, typy bukmacherskie

Aston Villa i Manchester City niespodziewanie sąsiadują obecnie ze sobą w ligowej tabeli. To efekt bardzo solidnej postawy The Villans w tym sezonie oraz trzech remisów z rzędu Obywateli. Podopieczni Josepa Guardioli nie mogą sobie pozwolić na stratę kolejnych punktów i do Birmingham udadzą się zdeterminowani do odniesienia zwycięstwa. Nie spodziewam się w tej konfrontacji zaskoczenia i stawiam na wygraną gości. Mój typ: zwycięstwo Man City

STS 1.72 zwycięstwo Man City Zagraj!

Aston Villa – Manchester City, ostatnie wyniki

Manchester City jest niepokonany od dziewięciu spotkań, ale ze zwycięstwa cieszył się tylko po jednym z czterech ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach. Trzy ostatnie ligowe pojedynki Obywateli to trzy remisy – 4:4 z Chelsea, 1:1 z Liverpoolem i 3:3 z Tottenhamem Hotspur. Taka seria w ich przypadku nie zdarza się często. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że Obywatele mieli za rywali czołowe angielskie kluby, ale na Etihad Stadium nikt nie jest zadowolony z takich rozstrzygnięć.

W środowy wieczór mistrzów Anglii czeka niełatwe zadanie, bowiem ich rywal w ostatnim czasie bardzo rzadko schodzi z boiska pokonany. Taka sytuacja miała miejsce tylko w jednym z 12 ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach. Drużyna z Birmingham odniosła w tym czasie dziewięć zwycięstw. Imponująco wygląda również seria siedmiu kolejnych wygranych przed własną publicznością.

Aston Villa – Manchester City, historia

Manchester City w ostatnich sezonach regularnie wygrywał z Aston Villą. The Villans nie wygrali żadnego z 13 ostatnich pojedynków, doznając przy tym aż 11 porażek. W poprzednim sezonie mecz na Villa Park zakończył się remisem 1:1, natomiast na Etihad Stadium pewnie 3:1 triumfowali podopieczni Josepa Guardioli.

Aston Villa – Manchester City, kursy bukmacherskie

Forma Aston Villi w tym sezonie sprawiła, że Manchester City wcale nie jest uznawany za murowanego faworyta w środowym meczu. Typując wygraną Manchesteru City można liczyć na kurs przekraczający 1.70. Oczywiście znacznie wyżej wyceniana jest wygrana Aston Villi. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładem bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Aston Villa – Manchester City, typ kibiców

Jak zakończy się mecz? wygraną Aston Villi 11% remisem 33% wygraną Manchesteru City 56% 9 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Aston Villi

remisem

wygraną Manchesteru City

Aston Villa – Manchester City, przewidywane składy

Aston Villa do środowego spotkania bez trzech zawodników. Do dyspozycji Unaia Emery’ego nie będą Bertrand Traore, Emiliano Buendia i Tyrone Mings. Cała trójka leczy obecnie kontuzje.

Manchester City będzie musiał sobie poradzić bez pauzujących za kartki Rodriego i Jacka Grealisha, natomiast ze względu na uraz nie wystąpi Kevin de Bruyne.

Aston Villa Unai Emery 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Aston Villa Unai Emery 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 2 Matty Cash 15 Alex Moreno 17 Clement Lenglet 19 Moussa Diaby 24 Jhon Durán 25 Robin Olsen 31 Leon Bailey 32 Leander Dendoncker 41 Jacob Ramsey 4 Kalvin Phillips 5 John Stones 6 Nathan Aké 18 Stefan Ortega 21 Sergio Gomez 33 Scott Carson 52 Oscar Bobb 82 Rico Lewis 92 Micah Hamilton Aston Villa Unai Emery 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Aston Villa Unai Emery 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 2 Matty Cash 15 Alex Moreno 17 Clement Lenglet 19 Moussa Diaby 24 Jhon Durán 25 Robin Olsen 31 Leon Bailey 32 Leander Dendoncker 41 Jacob Ramsey 4 Kalvin Phillips 5 John Stones 6 Nathan Aké 18 Stefan Ortega 21 Sergio Gomez 33 Scott Carson 52 Oscar Bobb 82 Rico Lewis 92 Micah Hamilton

Aston Villa – Manchester City, transmisja meczu

Mecz Aston Villa – Manchester City rozegrany zostanie w środę (6 grudnia) o godzinie 21:15. Transmisja meczu dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport i platformie streamingowej Viaplay.

Najwyższy bonus w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.