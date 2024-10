Aston Villa – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2024)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Aston Villa – Bayern: typy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że znacznie większe szanse na zwycięstwo ma Bayern Monachium. Bawarczycy imponującą rozpoczęli nie tylko rozgrywki ligowe, ale również Ligę Mistrzów. We wtorek Aston Villa stanie przed trudnym zadaniem powstrzymania niezwykle skutecznej ofensywny gości. Moim zdaniem tak jak w poprzednich meczach obu drużyn w lidze należy spodziewać się kilku bramek. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki obu ekip, myślę, że linia powyżej 2.5 goli powinna zostać bez problemu osiągnięta. Mój typ: powyżej 2.5 goli.

Aston Villa – Bayern: ostatnie wyniki

Obie drużyny w pięciu ostatnich meczach nie przegrały ani razu. Co więcej, mają taki sam bilans, czyli cztery zwycięstwa i jeden remis bezpośrednio przed meczem w Lidze Mistrzów. Aston Villa dość niespodziewanie w ubiegły weekend straciła punkty w starciu z Ipswich, remisując (2:2). Natomiast wcześniej podopieczni Unaia Emery’ego wygrywali w Premier League z Wolves (3:1) i Evertonem (3:2). Ponadto awansowali do następnej rundy Carabao Cup, wygrywając z Wycombe (2:1). W 1. kolejce Ligi Mistrzów wygrali z Young Boys Berno (3:0).

Z kolei Bayern Monachium w ostatni weekend rywalizował w hicie Bundesligi z Bayerem Leverkusen. Spotkanie zakończyło się remisem (1:1). W rozgrywkach Bundesligi podopieczni Vincenta Kompany’ego nie dali większych szans Werderowi Brema (5:0), Kiel (6:1) i Freiburgowi (2:0). Natomiast w 1. kolejce Ligi Mistrzów odnieśli rekordowe zwycięstwo z Dinamo Zagrzeb (9:1).

Aston Villa – Bayern: historia

Jedyny mecz bezpośredni pomiędzy Aston Villą a Bayernem Monachium odbył się w 1982 roku. Był to finał Pucharu Europy, czyli obecnej Ligi Mistrzów. W decydującym o trofeum spotkaniu górą była drużyna z Anglii, która wygrała (1:0).

Aston Villa – Bayern: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem będzie Bayern Monachium, co odzwierciedlają kursy oferowane na zwycięstwo. Wygraną gości możemy postawić z kursem ok. 1.75, zaś triumf gospodarzy ze współczynnikiem ok. 4.15. Podobny kurs ma zdarzenie, że mecz zakończy się remisem.

Aston Villa – Bayern: kto wygra?

Aston Villa – Bayern: przewidywane składy

Aston Villa Unai Emery Bayern Monachium Vincent Kompany Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 6 Ross Barkley 9 Jhon Durán 10 Emiliano Buendia 16 Jaden Philogene 18 Joe Gauci 20 Kosta Nedeljkovic 22 Ian Maatsen 26 Lamare Bogarde 50 Sil Swinkels 8 Leon Goretzka 10 Leroy Sane 11 Kingsley Coman 15 Eric Dier 16 João Palhinha 22 Raphael Guerreiro 25 Thomas Müller 26 Sven Ulreich 31 Nestory Irankunda 39 Mathys Tel

Aston Villa – Bayern: transmisja meczu

Spotkanie Aston Villa – Bayern Monachium odbędzie się we wtorek (2 października) o godzinie 21:00. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale TVP1, TVP Sport oraz Canal+ 360. Ponadto rywalizację będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać dostęp do spotkania online, wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

