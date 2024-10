PressFocus Na zdjęciu: Kai Havertz

Arsenal FC – Szachtar Donieck: typy bukmacherskie

Arsenal i Szachtar mają za sobą po dwa mecze w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Przedstawiciel Premier League zdobył cztery punkty, a reprezentant ligi ukraińskiej jedno oczko. To gospodarze będą we wtorek faworytem do zwycięstwa. Londyńska ekipa ma wszystkie argumenty, aby potwierdzić swoją wyższość sportową. Niewykluczone, że będzie to jednostronne spotkania, a Szachtar nie strzeli gola, jak to miało miejsce w jego dotychczasowych starciach w tej edycji Ligi Mistrzów. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Arsenal FC – Szachtar Donieck: ostatnie wyniki

Jeszcze kilka dni temu Arsenal miał serię czterech zwycięstw z rzędu, dzięki czemu dopisał do swojego dorobku sześć punktów w Premier League oraz awansował do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej. Passę tę niespodziewanie zakończyło Bournemouth, które nie tylko zatrzymało Kanonierów, ale pokonało ich 2:0.

W lidze ukraińskiej rozegrano dopiero niespełna dziesięć kolejek, a Szachtar już znajduje się za plecami Dynama Kijów. Strata do stołecznego zespołu wynosi sześć oczek przy takiej samej liczbie spotkań (dziewięć). Szachtar legitymuje się aktualnie bilansem sześciu zwycięstw, jednego remisu i dwóch porażek.

Arsenal FC – Szachtar Donieck: historia

Po raz ostatni kluby te rywalizowały ze sobą aż 14 lat temu, czego mogą żałować także neutralni kibice. Mecz w Londynie zakończył się pogromem w wykonaniu Arsenalu, który zwyciężył aż 5:1. Co innego miało miejsce w Ukrainie. Tam Szachtar niespodziewanie triumfował 2:1.

Arsenal FC – Szachtar Donieck: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem będzie Arsenal, co odzwierciedlają kursy oferowane na zwycięstwo londyńczyków. Wygraną gospodarzy możemy postawić z kursem ok. 1.12, zaś triumf gości ze współczynnikiem ok. 21.00. Kurs na remis oscyluje w graniach 9.60-10.00.

Arsenal FC – Szachtar Donieck: kto wygra?

Arsenal FC – Szachtar Donieck: przewidywane składy

Arsenal FC – Szachtar Donieck: przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta Szachtar Donieck Marino Pusic Arsenal Mikel Arteta 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-1-2 3-4-1-2 Przewidywany skład Szachtar Donieck Marino Pusic Rezerwowi 4 Ben White 11 Gabriel Martinelli 13 Neto 15 Jakub Kiwior 17 Oleksandr Zinchenko 19 Leandro Trossard 23 Mikel Merino 36 Tommy Setford 49 Myles Lewis-Skelly 53 Ethan Nwaneri 2 Lassina Traoré 4 Bartol Franjic 9 Marian Shved 16 Irakli Azarovi 17 Vinicius Tobias 21 Artem Bondarenko 26 Yukhym Konoplya 29 Yegor Nazaryna 37 Kevin Macedo 38 Pedrinho 39 Newerton 72 Kiril Fesyun

Arsenal FC – Szachtar Donieck: transmisja meczu

Spotkanie Arsenal FC – Szachtar Donieck odbędzie się we wtorek (22 października) o godzinie 21:00. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ EXTRA 3. Ponadto rywalizację będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać dostęp do spotkania online, wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

