Arka Gdynia – Sandecja Nowy Sącz: typy i kursy na mecz 1. ligi polskiej. Mecz z Sandecją będzie dla podopiecznych Ryszarda Tarasiewicza jednym z najważniejszych w tym sezonie. Może on zdecydować o bezpośrednim awansie Arki do Ekstraklasy. Żeby tak się stało, korzystnie muszą się także ułożyć rezultaty pozostałych meczów, w tym Widzewa.

Arka Gdynia – Sandecja Nowy Sącz, typy i przewidywania

O dziwo w ostatnich tygodniach drużyny z topu tabeli 1. ligi poza Miedzią Legnica regularnie gubią punkty. Wzmaga to znów teorie spiskowe mówiące, że zespołom nie opłaca się awans do Ekstraklasy. Walka o bezpośredni awans z drugiego miejsca rozgrywa się tylko między Arką Gdynia, a Widzewem Łódź. W lepszej sytuacji są Łodzianie, którzy mają punkt przewagi i zajmują drugą pozycję. Jeśli jednak potkną się w meczu z Podbeskidzie, Arka może to wykorzystać. Kibice od dwóch lat nie oglądali już swojego ukochanego klubu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Mają ogromną nadzieję, że zmieni się to od przyszłego sezonu.

Sandecja także ma jeszcze o co walczyć. Zespół z Nowego Sącza zajmuje siódmą pozycję i na ten moment nie gwarantuje mu to udziału w barażach. Nad nim znajduje się Chrobry Głogów, który ma tyle samo punktów, ale lepszy bilans spotkań bezpośrednich. Baraże nawet dla teoretycznie słabszych drużyn mogą być przepustką do Ekstraklasy, dlatego na pewno Sandecja podejdzie do meczu z Arką skoncentrowana i zdeterminowana. Zdecydowanym atutem zespołu jest gra w defensywie, co może być kluczem do przeciwstawienia się Arce. Podopieczni Dariusza Dudka stracili w tym sezonie zaledwie 34 bramki. Mniej straciła jedynie prowadząca Miedź. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Arka Gdynia – Sandecja Nowy Sącz, sytuacja kadrowa

Poważnym problemem dla Dariusza Dudka może być brak kluczowego defensora. W meczu nie zagra na pewno zawieszony za czerwoną kartkę Kamil Słaby. Jego absencja może wpłynąć na zmianę ustawienia zespołu Sandecji w defensywie. W barwach Arki nie zobaczymy natomiast pauzującego za nadmiar żółtych kartek Adama Deji.

Arka Gdynia – Sandecja Nowy Sącz, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach wyniki obu zespołów były zdecydowanie poniżej ich możliwości. Arka wygrała tylko dwa z pięciu spotkań ligowych, przez co dała się znów wyprzedzić Widzewowi. Po wygranych z Koroną i ŁKS-em nadeszły porażki z Resovią Rzeszów i Miedzią Legnica. W poprzedniej kolejce zespół prowadził przez większość meczu z Podbeskidzie, ale ostatecznie jedynie zremisował 1:1.

Sandecja od początku kwietnia zanotowała jedynie dwa zwycięstwa – odpowiednio nad GKS Jastrzębie i Stomilem Olsztyn. Poza tym dwa razy przegrała i zanotowała aż cztery remisy. W poprzedniej kolejce miała szansę wyprzedzić znajdującego się bezpośrednio nad nimi w tabeli Chrobrego Głogów. Po słabym meczu udało się jedynie zremisować 0:0.

Arka Gdynia – Sandecja Nowy Sącz, historia

Ostatnie mecze między tymi rywalami to wyniki mocno skrajne. Mecze nie kończyły się niemal w ogóle remisami – za każdym razem wyraźnie wygrywała jedna z drużyn. W tym sezonie Sandecja na własnym stadionie wygrała 3:1. Sezon wcześniej dwa razy uległa natomiast Arce – 1:5 na własnym stadionie i 0:3 w Gdyni. Mecze na Stadionie Miejskim w Gdyni od wielu lat nie należą dla nich do najłatwiejszych.

Arka Gdynia – Sandecja Nowy Sącz, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w przypadku tego starcia wyraźnie wskazują na Arkę. Gospodarze mają silniejszy skład i zdecydowanie większą motywację do zwycięstwa. Może im ono zapewnić bezpośredni awans do Ekstraklasy. Kursy na Arkę wynoszą 1.85, przy linii między 4.00, a nawet 4.55 na Sandecję Nowy Sącz. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Arka Gdynia – Sandecja Nowy Sącz, przewidywane składy

Arka: Krzepisz – Dobrotka, Marcjanik, Bunoza – Adamczyk, Aleman, Milewski, Stepien, Zebrowski – Kuzimski, Czubak

Sandecja: Pietrzykiewicz – Kosakiewicz, Osyra, Kobryń – Chmiel, Koffie, Maissa Fall, Nawrotka, Zych – Zjawiński, Divkov

Arka Gdynia – Sandecja Nowy Sącz, transmisja

Spotkanie obejrzycie na antenie Polsatu Sport Extra. Początek o godzinie 12:40.

