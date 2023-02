IMAGO / MIS Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Almeria – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Liga. Po porażce z Manchesterem United Dumie Katalonii pozostała już tylko walka o mistrzostwo Hiszpanii i krajowy puchar. O 20. zwycięstwo w La Liga w tym sezonie zespół Xaviego Hernandeza zagra w niedzielę z Almerią.

Estadio Mediterraneo LaLiga Almeria FC Barcelona 7.60 5.40 1.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2023 15:13 .

Almeria – Barcelona, typy i przewidywania

Już na wstępie trzeba jasno powiedzieć – każdy inny wynik niż wygrana Barcelony będzie w tym spotkaniu sensacją. W W stolicy Katalonii zdają sobie sprawę, że stoją w tym sezonie przed wielką szansą na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii i wygrywanie takich spotkań jak niedzielne z Almerią znacznie ich do tego celu przybliży. Ewentualne potknięcie mogłoby wpłynąć negatywnie na morale drużyny, dlatego też nie spodziewamy się z ich strony kalkulacji. Stawiamy w tym meczu na wygraną Dumy Katalonii, a w STS z kodem promocyjnym GOAL200 taki zakład możesz postawić po kursie 100.00! Poniżej znajdziesz szczegóły tej oferty. Nasz typ: wygrana Barcelony

STS 100.00 wygrana Barcelony

Kurs 100.00 na zwycięzcę meczu Almeria – Barcelona

Czytelnicy goal.pl mają możliwość skorzystania ze świetnej promocji w STS. Podając kod promocyjny GOAL200 podczas rejestracji będziesz miał możliwość postawienia zakładu na zwycięzcę tego meczu po bardzo wysokim kursie 100.00.

Jak skorzystać z promocji?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL200 Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Zagraj z konta depozytowego pierwszy zakład SOLO z oferty przedmeczowej obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Almeria – Barcelona Minimalna stawka zakładu to 2 zł

Więcej informacji na temat promocji znajdziesz w regulaminie.

Almeria – Barcelona, ostatnie wyniki

Choć FC Barcelona niezmiennie prowadzi w ligowej tabeli z bezpieczną przewagą nad Realem Madryt, nastroje w katalońskim zespole przed niedzielnym meczem nie są najlepsze. To oczywiście efekt pożegnania się z rywalizacją w Lidze Europy. Zespół Xaviego Hernandeza w dwumeczu w ramach 1/16 finału przegrał z Manchesterem United (2:2 u siebie, 1:2 na wyjeździe). Teraz może w pełni skupić się na rywalizacji o upragniony tytuł oraz zdobycie Pucharu Króla.

Oglądaj mecz Almeria – Barcelona ZA DARMO!

W lidze w ostatnich tygodniach Barcelona nie notowała potknięć i konsekwentnie dopisywała do swojego konta kolejne trzy punkty. Duma Katalonii wygrała siedem ostatnich ligowych meczów i nie zamierza na tym poprzestawać. W ostatniej kolejce Barcelona uporała się przed własną publicznością z Cadiz (2:0).

W niedzielę na murawę również wybiegnie w roli niemal murowanego faworyta do zwycięstwa. Almeria nie ma po swojej stronie argumentów pozwalających myśleć o sprawieniu niespodzianki. W ostatnich trzech kolejkach za każdym razem schodziła z boiska pokonana, tracąc przy tym aż 11 bramek. Szczególnie bolesna była ostatnia porażka 2:6 z Gironą, po której Almeria plasuje się tuż nad strefą spadkową.

Almeria – Barcelona, historia

Siedem ostatnich bezpośrednich pojedynków tych zespołów w La Liga zakończyło się wygranymi Barcelony, a jeżeli weźmiemy pod uwagę również rozgrywki pucharowe, seria ta wynosić będzie aż dziewięć meczów.

W listopadowym meczu Barcelona na Camp Nou wygrała 2:0 po trafieniach Ousmane Dembele i Frenkie’go de Jonga. Spotkania tego miło nie wspomina jednak Robert Lewandowski, który w pierwszej połowie, przy stanie 0:0, nie zdołał wykorzystać rzutu karnego.

Almeria – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wyraźnie stawiają w tym spotkaniu na Barcelonę. W standardowych ofertach kursy na wygraną katalońskiego zespołu nie przekraczają 1.44.

Almeria – Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Almerii 0% remisem 0% wygraną Barcelony 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Almerii

remisem

wygraną Barcelony

Almeria – Barcelona, przewidywane składy

Obie drużyny do niedzielnego spotkania przystąpią osłabione. Almeria będzie musiała sobie poradzić bez nadal zmagającego się z problemami mięśniowymi Alejandro Pozo. Na pocieszenie dla trenera Rubiego jest to jedyny zawodnik, który nie będzie do jego dyspozycji.

Nieco większy ból głowy ma szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez, który nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanych Dembele i Pedriego. Do składu po nieobecności w meczu z Manchesterem United może wrócić Gavi. Gotowy do gry jest także Ronald Araujo.

Almeria – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Almeria – Barcelona, który rozegrany zostanie w ramach 23. kolejki La Liga, będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ 4K Ultra HD. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (26 lutego) o godzinie 18:30.

Mecz Almeria – Barcelona, który rozegrany zostanie w ramach 23. kolejki La Liga, będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ 4K Ultra HD. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (26 lutego) o godzinie 18:30.

Inna opcją na obejrzenie meczu zupełnie za darmo jest usługa STS TV, która jest bezpłatnie dostępna dla wszystkich klientów bukmachera.

