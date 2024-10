fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Znicz – Wisła, gdzie oglądać?

Wisła Płock może po 13. kolejce znaleźć się na czele pierwszoligowej tabeli. W sobotę zmierzy się na wyjeździe ze Zniczem Pruszków, co nie będzie łatwym wyzwaniem. Gospodarze najbliższego starcia przed przerwą reprezentacyjną ograli niepokonaną do tej pory Termalicę, pokazując się z bardzo dobrej strony. Nafciarze liczą, że uda im się kontynuować serię bez porażki.

Sobotni mecz Znicz Pruszków – Wisła Płock rozpocznie się o godzinie 19:35. Sprawdź nasze typy.

Znicz – Wisła, transmisja TV

Spotkanie Znicz Pruszków – Wisła Płock można śledzić w tradycyjnej telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenie TVP 3. Rywalizację skomentują Marcin Feddek i Adam Marciniak.

Znicz – Wisła, transmisja online

Mecz Znicza Pruszków z Wisłą Płock będzie oczywiście transmitowany w internecie. W tym celu można skorzystać z usługi Betclic TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości. Spotkanie będzie można obejrzeć także na stronie sport.tvp.pl.

Znicz – Wisła, kto wygra?

Znicz – Wisła, kursy bukmacherskie

