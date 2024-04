PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Śpiączka

Znicz Pruszków GKS Tychy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2024 07:32 .

Znicz Pruszków – GKS Tychy, gdzie oglądać

Znicz Pruszków ma obecnie sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Z jednej strony różnica punktowa daje pewien komfort, ale z drugiej zespół wciąż potrzebuje prawdopodobnie około dwóch, trzech zwycięstw do utrzymania. GKS Tychy jest z kolei zaangażowany w walkę o awans do PKO Ekstraklasy. Jednak obie drużyny zgubiły w ostatnich tygodniach dobrą formę. Gospodarze wygrali tylko jedno z ostatnich pięciu ligowych pojedynków, a goście ani jednego. Słaba dyspozycja sprawiła, że trudno tutaj wskazać zdecydowanego faworyta do zwycięstwa, co pokazują również kursy bukmacherskie.

Sprawdź także: Tabela Fortuna 1 Ligi

Znicz Pruszków – GKS Tychy, transmisja na żywo w TV

Niedzielny pojedynek Fortuna 1 Ligi pomiędzy Zniczem Pruszków i GKS-em Tychy nie będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne tylko online. Początek starcia o godzinie 15:00.

Znicz Pruszków – GKS Tychy, transmisja online

Mecz będzie można obejrzeć jedynie online w Polsat Box Go lub w usłudze PPV. W pierwszym przypadku należy wykupić miesięczny abonament, a w drugim jednorazowy dostęp do transmisji to koszt 10 zł.

Znicz Pruszków – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Mimo znacznej różnicy w tabeli Fortuna 1 Ligi między tymi zespołami, zarówno Znicz, jak GKS Tychy nie znajdują się w wysokiej dyspozycji, co sprawia, że trudno wskazać jednoznacznego faworyta. Kursy na zwycięstwo w przypadku gospodarzy, jak i gości są dość wysokie.

Znicz Pruszków GKS Tychy 2.65 3.40 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2024 07:32 .

Gdzie obejrzeć mecz Znicz – GKS Tychy? Mecz można obejrzeć jedynie online w Polsat Box Go lub w usłudze PPV. Kiedy jest mecz Znicz – GKS Tychy? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 14 kwietnia, o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.