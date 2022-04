PressFocus Na zdjęciu: Pirulo

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie Sosnowiec – ŁKS? W jednym z sobotnich meczów 28. kolejki pierwszej ligi o kolejne zwycięstwo powalczy mający nadzieję na włączenie się do walki o mistrzowski tytuł ŁKS Łódź. Sprawdź gdzie obejrzysz ten pojedynek.

1. liga Zagłębie Sosnowiec ŁKS Łódź 3.00 3.22 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2022 14:49 .

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS, gdzie obejrzeć

ŁKS w rundzie wiosennej spisuje się ze zmiennym skutkiem, wygrane mecze przeplatając porażkami. Przed tygodniem łodzianom udało się zainkasować komplet punktów, wygrywając 3:2 z Sandecją Nowy Sącz. Teraz czeka ich wizyta w Sosnowcu, gdzie zagrają z walczącym o pozostanie w pierwszej lidze Zagłębiem.

Drużyna z Sosnowca ma obecnie pięć punktów przewagi nad strefą spadkową, ale patrząc na formę prezentowaną przez ich bezpośrednich rywali w walce o pozostanie, nie może jeszcze spać spokojnie. Tym bardziej, że sama w dwóch ostatnich meczach zdobyła tylko jeden punkt – 1:1 z Puszczą Niepołomice i 1:2 z Koroną Kielce.

Dla ŁKS-u sobotni mecz, który rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie również okazją do rewanżu za październikowy pojedynek, w którym na własnym stadionie musiał uznać wyższość rywali (0:1).

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS, transmisja na żywo w TV

Stacja Polsat, która zazwyczaj pokazuje trzy mecze każdej kolejki pierwszej ligi, nie zdecydowała się na transmitowanie meczu w Sosnowcu. Nie oznacza to jednak, że transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna. Mecz obejrzymy za pośrednictwem internetu, a teraz można dostęp do transmisji uzyskać za darmo. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS: transmisja na żywo za darmo

Wszystkie spotkania zaplecza Ekstraklasy można oglądać “na żywo” w usłudze Polsat Box Go. Za jej pośrednictwem obejrzymy także mecz Zagłębia z ŁKS-em. Mamy również bardzo dobrą wiadomość, bowiem dostęp do usługi można teraz uzyskać na 30 dni za darmo. Pozwala na to promocja przygotowana przez Fuksiarza. Oto jej warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS, transmisja online

Transmisja z sobotniego meczu będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy również sposób, który pozwala na obejrzenie meczu zupełnie za darmo.

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS, kursy bukmacherskie

Choć ŁKS plasuje się zdecydowanie wyżej w ligowej tabeli, bukmacherzy nie stawiają go w roli zdecydowanego faworyta do wygranej.

