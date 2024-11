Zagłębie II Lubin - SKRA Częstochowa to jeden z niedzielnych meczów 17. kolejki Betclic 2. Ligi. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze SKRY Częstochowa

Zagłębie II – SKRA, gdzie oglądać?

Zagłębie II Lubin i SKRA Częstochowa to zespoły, które znajdują się aktualnie w strefie spadkowej. Nie można jednak stwierdzić, że oba zespoły zawodzą w Betclic 2. Lidze. Miedziowi faktycznie słabo punktują, mając tylko dziewięć oczek na koncie. Tymczasem ekipa z Częstochowy ma 12 punktów, ale trzeba pamiętać, że to do rozgrywek przystępowała z bagażem odjętych siedmiu oczek za kłopoty finansowe. Niedzielne starcie zapowiada się zatem bardzo interesująco. Tym bardziej że częstochowianie są od trzech starć bez porażki.

Zagłębie II – SKRA, transmisja w TV

Niedzielne spotkanie nie będzie do obejrzenia w żadnej tradycyjnej telewizji. Żadna ze stacji telewizyjnych nie ma meczu w swoim harmonogramie.

Zagłębie II – SKRA, transmisja online

Jeden z kilku niedzielnych meczów w Betclic 2. Lidze nie będzie transmitowany również w internecie. Aczkolwiek z trzeciego poziomu rozgrywkowego zaplanowane są transmisje ze spotkań Rekord Bielsko-Biała – Wieczysta Kraków i GKS Jastrzębie – KKS Kalisz. Rywalizacje w ramach 17. kolejki Betclic 2. Ligi można obejrzeć między innymi w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Zagłębie II – SKRA, kto wygra?

Zagłębie II – SKRA, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherzy przekonują, że gospodarze mają większe szanse na wygraną. Typ na zwycięstwo Zagłębia II Lubin kształtuje się w wysokości 2.10. Remis oszacowano na 3.35. Z kolei opcję na ewentualną wygraną SKRY Częstochowa wyceniono na 3.15.

Zagłębie II Lubin Skra Częstochowa 2.10 3.35 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2024 08:02 .

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie II – SKRA? Transmisji z tego spotkania nie będzie można śledzić nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale też na żadnej z platform streamingowych. Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie II – SKRA? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (10 listopada) o godzinie 14:00.

