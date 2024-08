PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Pieńko

Zagłębie – Puszcza, gdzie oglądać?

Już w najbliższy piątek (2 sierpnia), na inaugurację 3. kolejki PKO Ekstraklasy, odbędzie się emocjonujące starcie między Zagłębiem Lubin a Puszczą Niepołomice. Oba zespoły wciąż czekają na swoje pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie, co zapowiada zaciętą rywalizację.

Drużyna z Lubina rozpoczęła sezon od wyjazdowej porażki z Legią Warszawa (0:2), a następnie podzieliła się punktami na własnym obiekcie z Pogonią Szczecin (2:2). Tymczasem podopieczni Tomasza Tułacza w pierwszej serii gier ulegli Jagiellonii Białystok (0:2). W ubiegły weekend Żubry zdobyły cenny punkt z Górnikiem Zabrze (2:2). Sprawdź kursy na mecz między Zagłębiem a Puszczą.

Zagłębie – Puszcza, transmisja w TV

Spotkanie Zagłębia Lubin z Puszczą Niepołomice będzie można obejrzeć w telewizji. Piątkowe starcie będzie transmitowane na antenach Canal+Sport 3 oraz Canal+Sport 5.

Zagłębie – Puszcza, transmisja online

Rywalizację będzie można również zobaczyć za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi CANAL+Online. Trzy pierwsze miesiące dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ możesz kupić w promocyjnej cenie już od 39 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać, rejestrując swoje konto za pośrednictwem naszej strony.

Zagłębie – Puszcza, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie sugerują, że to Zagłębie Lubin jest faworytem do zwycięstwa w tym spotkaniu, ale mecze na początku sezonu często przynoszą niespodzianki. Wygrana gospodarzy została wyceniona na około 1.95. Kurs na remis wynosi mniej więcej 3.90. Natomiast jeśli uważasz, że trzy punkty powędrują do Puszczy Niepołomice, to taki kurs został wyceniony na 3.85.

Zagłębie Lubin Puszcza Niepołomice 1.95 3.80 3.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 sierpnia 2024 06:21 .

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie Lubin – Puszcza Niepołomice? Mecz będzie transmitowane na antenach Canal+Sport 3 oraz Canal+Sport 5, a także na platformie streamingowej Canal+Online.

Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie Lubin – Puszcza Niepołomice? Spotkanie zostanie rozegrany w piątek (2 sierpnia). Początek meczu o godzinie 18:00.

