PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Zagłębie Lubin – Lech Poznań: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Mistrz Polski musi odnaleźć dobrą formę, jeśli marzy o obronie tytułu. W ten weekend czeka go wyjazdowe starcie w Lubinie. Transmisja z meczu dostępne będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, gdzie oglądać

Kibice Lecha Poznań najchętniej zapomnieliby o początku sezonu 2022/2023. Ich ulubieńcy po dwóch rozegranych meczach w lidze mają na koncie okrągłe zero punktów, błyskawicznie pożegnali się z marzeniami o grze w Lidze Mistrzów i są o krok od odpadnięcia nawet z kwalifikacji do Ligi Konferencji. Jeżeli Kolejorz chce nawiązać do wyników z ubiegłej kampanii, musi szybko odnaleźć dobrą formę.

Szansą na przełamanie będzie mecz z Zagłębiem Lubin. Drużyna notuje lepsze wyniki od Lecha u progu nowego sezonu. Udało jej się bezbramkowo zremisować ze Śląskiem, a ostatnio wywiozła komplet oczek ze stadionu Piasta Gliwice.

Sprawdź nasze typy na mecz Zagłębie Lubin – Lech Poznań.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania meczów Ekstraklasy ma CANAL+. Niedzielny mecz Kolejorza obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, transmisja online

Nadchodzące starcie mistrzów Polski można obejrzeć również w internecie. Aby to zrobić, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 90 złotych!

1-miesięczny dostęp – 45 zł

6-miesięczny dostęp – 180 zł (zamiast 270 zł)

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Pomimo kiepskiej formy, to Kolejorz jest dla bukmacherów faworytem pojedynku w Lubinie.

Stadion Zaglebie Ekstraklasa Zagłębie Lubin Lech Poznań 3.55 3.65 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2022 09:16 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin