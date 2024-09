We wtorek (1 października) zostaną rozegrane pierwsze spotkania 2. kolejki Ligi Mistrzów w sezonie 2024/25. Sprawdź typy, kursy oraz gdzie oglądać wszystkie mecze.

18:45 RB Salzburg – Brest

Pierwsze z wtorkowych spotkań, które zostanie rozegrane o godzinie 18:45. Patrząc na pierwszą serię gier, można być nieco zaskoczonym, że RB Salzburg jest faworytem meczu. Austriacy na inaugurację przegrali aż 0:3 ze Spartą Praga, zaś Brest ograło Sturm Graz 2:1. Moim zdaniem w tym pojedynku należy się spodziewać remisu.

Red Bull Salzburg Brest 1.76 3.80 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2024 12:42 .

18:45 VfB Stuttgart – Sparta Praga

Stuttgart jest w dobrej formie, a dodatkowo gra u siebie, co daje im istotną przewagę. Sparta Praga to groźny rywal, ale niemiecka drużyna powinna być lepiej przygotowana do tego starcia. Mój typ: VfB Stuttgart.

VfB Stuttgart Sparta Praga 1.43 5.15 6.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2024 09:39 .

21:00 Arsenal – PSG

Mimo że PSG to uznana marka w Europie, Arsenal prezentuje się jako bardziej stabilna drużyna, szczególnie na własnym stadionie. Oczekiwania wobec londyńczyków są wysokie i według mnie to oni mają większe szanse na wygraną. Mój typ: Arsenal.

Arsenal Paris Saint-Germain 1.75 3.80 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2024 12:05 .

21:00 Barcelona – Young Boys

To jedno z bardziej jednostronnych spotkań tego dnia. Barcelona, mając w swoim składzie naprawdę dużo jakości, nie powinna mieć problemów z pokonaniem Young Boys, zwłaszcza na własnym stadionie. Mój typ: Barcelona – klasa piłkarska Dumy Katalonii powinna zapewnić jej łatwe zwycięstwo.

FC Barcelona Young Boys Berno 1.09 11.5 24.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2024 11:19 .

21:00 Bayer Leverkusen – AC Milan

Starcie dwóch silnych drużyn, ale to Bayer Leverkusen ma lekką przewagę dzięki grze u siebie. Milan jest trudnym rywalem, jednak Niemcy mają obecnie więcej atutów w ofensywie. Mój typ: Bayer Leverkusen – ze względu na nierówną formę Rossonerich, którzy mierzą się z kryzysem na początku rozgrywek.

Bayer Leverkusen AC Milan 1.70 4.15 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2024 08:39 .

21:00 Borussia Dortmund – Celtic

Borussia Dortmund gra u siebie i jest wyraźnym faworytem. Celtic może sprawić kłopoty, ale na Signal Iduna Park rzadko przegrywa się mecze w ostatnim czasie. Dortmund powinien kontrolować przebieg tego spotkania. Mój typ to zdecydowanie wygrana Borussii Dortmund, a świadczy o tym silniejsza kadra i wspomniana przewaga własnego stadionu.

Borussia Dortmund Celtic Glasgow 1.49 4.77 5.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2024 12:43 .

21:00 Inter – Crvena Zvezda

Inter to zespół, który regularnie walczy o najwyższe cele, podczas gdy Crvena zvezda to groźny, ale jednak niżej oceniany rywal. Wydaje mi się, że Włosi są lepiej przygotowani na to starcie, zwłaszcza na własnym boisku. Mój typ: Inter, który ma większą jakość piłkarską i doświadczenie na tym poziomie.

Inter Mediolan Crvena Zvezda Belgrad 1.16 8.10 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2024 11:36 .

21:00 PSV – Sporting

To jedno z bardziej wyrównanych spotkań. Mimo wszystko, PSV wydaje się mieć minimalną przewagę dzięki grze u siebie. Sporting będzie trudnym przeciwnikiem, ale gospodarze powinni być w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Mój typ to PSV.

PSV Eindhoven Sporting Lizbona 2.50 3.70 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2024 12:43 .

21:00 Slovan Bratysława – Manchester City

Manchester City to bezsprzecznie jeden z najsilniejszych klubów w Europie i mimo wyjazdu do Bratysławy, nie powinni mieć problemów z pokonaniem Slovana. Dysproporcja w sile obu drużyn jest bardzo wyraźna. Mój typ: Manchester City.

Slovan Bratysława Manchester City 40.0 14.5 1.06 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2024 00:07 .

Liga Mistrzów: gdzie oglądać środowe mecze? transmisja

We wtorek w Lidze Mistrzów odbędzie się aż dziewięć spotkań – dwa z nich rozpoczną się o 18:45, a pozostałe siedem o 21:00. Od sezonu 2024/25 mecze Ligi Mistrzów w Polsce będzie można oglądać dzięki CANAL+, który posiada prawa do transmisji. Wszystkie spotkania będą transmitowane na kanałach tej stacji, ale także online. Aktualnie dostęp do pakietu CANAL+ online, który umożliwia oglądanie meczów, kosztuje 65 zł miesięcznie przy rocznym zobowiązaniu. Aby skorzystać z tej oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Plan transmisji wtorkowych meczów 1. kolejki Ligi Mistrzów:

18:45 RB Salzburg – Brest (CANAL+ Extra 3, CANAL+ online)

18:45 VfB Stuttgart – Sparta Praga (CANAL+ Extra 2, CANAL+ online)

21:00 Arsenal – PSG (CANAL+ Extra 1, CANAL+ online)

21:00 Barcelona – Young Boys (CANAL+ Extra 2, CANAL+ online)

21:00 Bayer Leverkusen – AC Milan (CANAL+ Family, CANAL+ Sport, CANAL+ online)

21:00 Borussia Dortmund – Celtic (CANAL+ Extra 5, CANAL+ online)

21:00 Inter – Crvena zvezda (CANAL+ Extra 3, CANAL+ online)

21:00 PSV – Sporting (CANAL+ Extra 7, CANAL+ online)

21:00 Slovan Bratysława – Manchester City (CANAL+ Extra 6, CANAL+ online)

