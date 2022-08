fot. PressFocus Na zdjęciu: Premier League

CANAL+ poinformował o kolejnych warunkach współpracy z platformą Viaplay. Od 5 sierpnia do końca września abonenci pakietu CANAL+ otrzymają bezpłatny dostęp do wszystkich meczów Premier League oraz trzech topowych spotkań każdej kolejki Bundesligi.

Platforma Viaplay nabyła prawa do transmisji spotkań w ramach Premier League, która była flagowym elementem CANAL+ od ponad 20 lat

W połowie lipca dostaliśmy informacje o współpracy CANAL+ i Viaplay, na mocy której przez trzy najbliższe sezony dwa hitowe mecze Premier League będą transmitowane na antenach CANAL+

Teraz kibice angielskiej ekstraklasy doczekali się kolejnych dobrych wiadomości

“Budujemy najbardziej kompleksową ofertę na rynku”

W połowie lipca poinformowano, że przez trzy następne sezony dwa hitowe spotkania każdej kolejki Premier League będą transmitowane na żywo na kanałach CANAL+. To efekt współpracy, jaką CANAL+ nawiązał z platformą Viaplay. Jak się okazuje, kibice angielskiej piłki nie mogą narzekać na brak kolejnych niespodzianek.

Współpraca między oboma podmiotami się zacieśnia, a jej efektem są kolejne korzyści dla abonentów CANAL+. Od piątku (5 sierpnia) do końca września 2022 roku klienci posiadający pakiet CANAL+ otrzymają bezpłatny dostęp do wszystkich meczów Premier League oraz trzech czołowych spotkań każdej kolejki Bundesligi. Będą one dostępne w serwisie CANAL+ Online, a także na dekoderach 4K UltraBox+.

Naszą ambicją jest bycie największym agregatorem treści. Po Netflix, HBO, BBC, Playerze dajemy naszym Klientom satelitarnym możliwość korzystania również z oferty Viaplay. Tym samym budujemy najbardziej kompleksową ofertę na rynku – mówi Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna CANAL+ Polska Edyta Sadowska.

Zmagania nowego sezonu w Premier League i Bundeslidze zainaugurują już w najbliższy weekend. W Anglii czekają nas takie rywalizacje, jak między innymi Crystal Palace – Arsenal, Fulham – Liverpool, Tottenham – Southampton, Everton – Chelsea, Manchester United – Brighton i West Ham United – Manchester City.

Jeśli chodzi o Bundesligę, CANAL+ w ramach pierwszej kolejki wybrał zmagania Eintrachtu z Bayernem, Borussii Dortmund z Bayerem Leverkusen oraz Unionu Berlin z Herthą Berlin.

