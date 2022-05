PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Wolfsburg – Bayern: transmisja za darmo oraz stream online. To już ostatni akt sezonu 2021/22 w niemieckiej Bundeslidze. Podopieczni Juliana Nagelsmanna rywalizację w tych rozgrywkach zakończą wyjazdowym pojedynkiem na Volkswagen Arena. Sprawdź jak obejrzeć to spotkanie zupełnie za darmo.

Volkswagen Arena 1. Bundesliga VfL Wolfsburg Bayern Monachium 5.05 5.40 1.56 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2022 08:34 .

Mecz Bayernu dzisiaj, gdzie oglądać

Piłkarze Bayernu Monachium zdobycie dziesiątego z rzędu mistrzowskiego tytułu świętowali już przed dwoma tygodniami, kiedy pokonali Borussię Dortmund. Mistrzowskiej formy nie potwierdzili jednak w dwóch kolejnych spotkaniach, w których zdobyli tylko jeden punkt. Najpierw przegrali 1:3 z Mainz, a następnie podzielili się punktami ze Stuttgartem. Teraz ich celem będzie zgarnięcie pełnej puli w Wolfsburgu.

Faworytem meczu są oczywiście Bawarczycy, dla których Wolfsburg jest jednym z najprzyjemniejszych rywali. Wilki wygrały bowiem tylko cztery z 39 dotychczasowych meczów przeciwko Bayernowi, a w ostatnich ośmiu bezpośrednich konfrontacjach nie zdobyli nawet jednego punktu.

W jesiennym meczu na Allianz Arena Bayern nie dał szans swoim rywalom pewnie wygrywając 4:0. Jedną z bramek w tym meczu zdobył Robert Lewandowski, dla którego sobotni występ w Wolfsburgu może być ostatnim w barwach Bayernu. Czego można spodziewać się po spotkaniu na Volkswagen-Arena? Sprawdź nasze typy na mecz Wolfsburg – Bayern.

Wolfsburg – Bayern, transmisja na żywo w TV

Fani oglądania piłkarskich meczów w tradycyjnej telewizji mogli być w tym sezonie Bundesligi zawiedzeni, ponieważ nie mieli takiej możliwości. Prawami do transmisji spotkań niemieckiej ekstraklasy dysponuje platforma streamingowa Viaplay, do której dostęp jest możliwy tylko za pośrednictwem internetu i wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów w wysokości 34 zł miesięcznie. Jest jednak inny sposó, który pozwala na oglądanie meczu za darmo. Przedstawiamy go poniżej.

Wolfsburg – Bayern: transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów Bundesligi dla swoich klientów udostępniają niektórzy bukmacherzy. Jednym z nich jest STS zakłady bukmacherskie, który umożliwia oglądanie meczów za darmo po spełnieniu dwóch prostych warunków, które przedstawiamy poniżej. Aby obejrzeć mecz Wolfsburga z Bayernem należy:

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Wolfsburg – Bayern, transmisja online

Mecz Wolfsburg – Bayern będzie można obejrzeć online na platformie streamingowej Viaplay. Aby mieć taką możliwość należy wykupić dostęp, którego koszt wynosi 34 zł miesięcznie. Powyżej znajdziecie jednak sposób pozwalający na obejrzenie tego spotkania zupełnie za darmo na internetowej stronie bukmachera STS.

Wolfsburg – Bayern, kursy bukmacherskie

Bayern po dwóch wpadkach będzie chciał zakończyć obecny sezon zwycięstwem. Drużyna z Monachium jest uważana przez bukmacherów za zdecydowanego faworyta do zgarnięcia pełnej puli w sobotnie popołudnie.

VfL Wolfsburg Bayern Monachium 5.05 5.40 1.56 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2022 08:34 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin