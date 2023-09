IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Nicolo Barella

Włochy – Ukraina, gdzie oglądać

Włosi znów rozczarowują w eliminacjach do wielkiego turnieju. W trzech meczach zgromadzili jedynie cztery punkty i do drugiej Ukrainy tracą trzy oczka. Jeśli chcą myśleć o bezpośrednim awansie na EURO 2024 to wtorkowy mecz z ich bezpośrednim rywalem do awansu muszą wygrać. Squadra Azzurra jest stawiana w roli faworyta, ale musi poprawić swoją w grę w stosunku do starcia z Macedonią Północną.

Włochy – Ukraina, transmisja na żywo w TV

Mecz eliminacji EURO 2024 Włochy – Ukraina będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport News.

Włochy – Ukraina, transmisja online

Wtorkowe spotkanie będzie również dostępne online w aplikacji Polsat Box Go po uprzednim wykupieniu abonamentu.

Włochy – Ukraina, kursy bukmacherskie

Eksperci faworyta meczu Włochy – Ukraina upatrują w ekipie Squadry Azzurra. Typy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1,50.

Gdzie obejrzeć mecz Włochy – Ukraina? Mecz będzie dostępny na antenie Polsat Sport News. Kiedy jest mecz Włochy – Ukraina? Mecz rozpocznie się we wtorek, 12 września, o godzinie 20:45.

