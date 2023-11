fot. PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Włochy – Macedonia Północna, gdzie oglądać

Włochy – Macedonia Północna to jeden z kilku piątkowych meczów w ramach eliminacji do Euro 2024. Spotkanie odbędzie się w ramach rywalizacji w grupie C i emocji w niej nie powinno zabraknąć.

Drużyna Luciano Spallettiego podejdzie do potyczki po przegranej z Anglią (1:3). Włochy jednocześnie zakończyły swoją passę bez porażki. Macedończycy natomiast mają za sobą zwycięstwo z Armenią (3:1).

Włochy – Macedonia Północna, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w ramach eliminacji do Euro 2024 będzie transmitowane w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Polsat Sport Premium 3 PPV.

Włochy – Macedonia Północna, transmisja online

Rywalizację na Stadio Olimpico będzie można śledzić też w internecie. Wystarczy, że założysz konto na stronie Polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Włochy – Macedonia Północna, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że gospodarze są zdecydowanym faworytem. Kurs na zwycięstwo Włochów został oszacowany na 1.15-1.16. Z kolei opcja na wygraną Macedończyków została ustalona na 18.00. Remis został z kolei wyceniony na 7.50-8.00.

