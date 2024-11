Wisła Puławy – Rekord Bielsko-Biała: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (02.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Jan Szpaderski

Wisła Puławy – Rekord: gdzie oglądać?

W sobotnim meczu Betclic 2. Ligi Wisła Puławy podejmie Rekord Bielsko-Biała w ramach 16. kolejki. Duma Powiśla odniosła dwa zwycięstwa z rzędu. Najpierw uporała się z Zagłębiem Sosnowiec (1:0), a następnie ograła Olimpię (3:2) w Grudziądzu. Zespół prowadzony przez Macieja Tokarczyka obecnie zajmuje 6. lokatę. Ekipa ze Śląska plasuje się na14. lokacie i nie wygrała ligowego meczu od blisko miesiąca. Sprawdź typy na mecz Wisła Puławy – Rekord Bielsko-Biała.

Wisła Puławy – Rekord: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Wisłą Puławy a Rekordem Bielsko-Biała nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji.

Wisła Puławy – Rekord: stream online

Spotkanie będzie dostępny w internecie, jak zresztą inne wybrane spotkania Betclic 2. Ligi można śledzić w usłudze Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

Wisła Puławy – Rekord: sonda

Wisła Puławy – Rekord: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniej rywalizacji w Puławach jest Wisła. Jeśli myślisz, że komplet punktów powędruje do gospodarzy, to taki kurs u bukmachera Betclic wynosi około 1.94. Z koeli triumf Rekordu Bielsko-Biała został wyceniony na mniej więcej 3.35. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Wisła Puławy Rekord Bielsko-Biała 1.94 3.60 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2024 09:16 .

Kiedy odbędzie się mecz Wisła Puławy – Rekord Bielsko-Biała? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (3 listopada) o godzinie 14:00.

Gdzie obejrzeć spotkanie Wisła Puławy – Rekord Bielsko-Biała? Spotkanie będzie transmitowane w internecie w usłudze Betclic TV.

