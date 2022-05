PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Wisła Płock – Stal Mielec: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ostatniej kolejce Ekstraklasy zmierzą się dwa zespoły, które chętnie przełamałyby się i poprawiły swym fanom humory na koniec sezonu. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Wisła Płock – Stal Mielec, gdzie oglądać

Sezon Ekstraklasy nieubłaganie zbliża się do końca. W ostatniej kolejce zmierzą się dwa zespoły, które nie mają już wielkich sportowych celów. Przydałoby im się jednak zakończenie rozgrywek zwycięstwem.

Wisła Płock długo prezentowała wysoką formę, ale pod koniec dobry obraz się nieco zamazał. Płocczanie przegrali trzy ostatnie mecze, tracąc siedem bramek i nie strzelając żadnej. Stal Mielec, zaś, liczyła, że po udanej jesieni uda jej się pozostać w elicie bez większych problemów. Ostatecznie zapewniła sobie utrzymanie niedawno. Po pokonaniu Legii Warszawa, kibice w Mielcu nie widzieli już jednak swych ulubieńców triumfujących. Ostatnie dwa spotkania to remis i porażka. Dlatego też obie drużyny liczyć będą na przełamanie na koniec rozgrywek.

Wisła Płock – Stal Mielec, transmisja na żywo w TV

Mecz 34. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport 3.

Wisła Płock – Stal Mielec, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Ekstraklasy. Dotyczy to również sobotniego starcia w Płocku. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Wisła Płock – Stal Mielec, transmisja online

Rzecz jasna, nadchodzące spotkanie dostępne będzie też w internecie. Wejdź na stronę canalplus.com i wykup odpowiedni, sportowy abonament.

Wisła Płock – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Pomimo fatalnej serii Wisły, to właśnie gospodarze mają – według bukmacherów – większe szanse na zwycięstwo.

Wisła Płock Stal Mielec 2.39 3.55 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2022 11:53 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin