Wisła Płock – Lech: transmisja w telewizji oraz stream za darmo. W jednym z ciekawiej zapowiadających się meczów 29. kolejki PKO Ekstraklasy Nafciarze podejmować będą walczącego o mistrzowski tytuł Kolejorza. Zobacz gdzie obejrzysz ten mecz w telewizji i za pośrednictwem internetu. Zapoznaj się także ze sposobem na uzyskanie dostępu do transmisji zupełnie za darmo.

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Lech Poznań 7.00 4.60 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2022 10:13 .

Wisła Płock – Lech Poznań, gdzie oglądać

Lech Poznań musi zacząć regularnie wygrywać, jeżeli nie chce pozbawić się szansy na zdobycie mistrzowskiego tytułu. Choć zdobyty przed tygodniem punkt w meczu z Legią Warszawa pozwolił Kolejorzowi objąć prowadzenie w ligowej tabeli, to drużyna Macieja Skorży ma na swoim koncie tyle samo punktów co Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa.

Teraz lechitów czeka trudny pojedynek z Wisłą Płock, która ostatnie tygodnie może zaliczyć do udanych. Z pięciu ostatnich ligowych meczów Nafciarze wygrali cztery i dobrą formę będą chcieli potwierdzić w sobotni wieczór. Nie mniej jednak faworytem do zwycięstwa pozostają goście ze stolicy Wielkopolski.

W pierwszym meczu tych drużyn w tym sezonie obejrzeliśmy pięć goli, a z cztery cztery zdobyli piłkarze Lecha. Czy w sobotę również potwierdzą swoją wyższość nad Wisłą Płock? Sprawdź typy na mecz Wisła Płock – Lech.

Wisła Płock – Lech, transmisja na żywo w TV

Sobotnią rywalizacje Wisły Płock z Lechem Poznań w ramach 29. kolejki PKO Ekstraklasy obejrzymy na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:00, a skomentują go Bartosz Gleń i Radosław Majdan.

Oglądaj mecze Ekstraklasy z kodem GOAL

Bukmacher eWinner we współpracy z Canal+ oferuje zupełnie za darmo dostęp do usługi Canal+ online, za pośrednictwem której obejrzymy między innymi sobotnie spotkanie w Płocku. Darmowy dostęp na 30 dni można uzyskać spełniając poniższe warunki.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Wisła Płock – Lech, transmisja online

Transmisja z meczu Wisły Płock z Lechem Poznań będzie dostępna za pośrednictwem internetu we wspomnianej już usłudze Canal+ online. Powyżej przedstawiliśmy również sposób pozwalający na odebranie do niej darmowego dostępu na najbliższe 30 dni.

Wisła Płock – Lech, kursy bukmacherskie

Choć Wisła Płock w ostatnich tygodniach spisuje się bardzo dobrze, to bukmacherzy nie dają jej większych szans na sukces w sobotnim meczu z Kolejorzem. To Lech jest uważany za zdecydowanego faworyta do zwycięstwa.

