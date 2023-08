IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Miki Villar

Wisła Kraków – Odra Opole, gdzie oglądać?

Wisła Kraków po czterech rozegranych kolejkach ma na swoim koncie zaledwie jedno zwycięstwo. To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań jakie stawiała sobie drużyna Białej Gwiazdy przed rozpoczęciem sezonu. Aby jeszcze mocniej nie skomplikować swojej sytuacji w ligowej tabeli, drużyna Radosława Sobolewskiego nie może sobie pozwolić na stratę punktów w piątkowym spotkaniu.

Nastroje w Opolu są zupełnie inne, na co wpływ mają oczywiście wyniki. Odra w czterech dotychczasowych spotkaniach zapisała na swoje konto dziewięć punktów. Choć wyniki mogą przemawiać na korzyść ekipy z Opola, to do piątkowego spotkania w roli faworyta przystąpią gospodarze. Sprawdź nasze typy na mecz Wisła – Odra.

Wisła Kraków – Odra Opole, transmisja w TV

Spotkanie Wisła Kraków – Odra Opole rozegrane zostanie w piątek (18 sierpnia) o godzinie 20:30. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1.

Wisła Kraków – Odra Opole, transmisja online

Spotkanie za pośrednictwem internetu będzie można obejrzeć między innymi dzięki usługom Polsat Box Go oraz CANAL+ online. Dostęp do drugiej z nich można teraz uzyskać w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Decydując się na roczny dostęp do paczki z kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports, miesięczny koszt w tej ofercie wyniesie tylko 54 zł, zamiast 74 zł.

Wisła Kraków – Odra Opole, kursy bukmacherów

Wisła Kraków, choć nie wiodło się jej najlepiej w dotychczasowych spotkaniach w obecnym sezonie, jest faworytem piątkowego pojedynku, przynajmniej zdaniem bukmacherów.

Wisła Kraków Odra Opole 1.55 4.70 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2023 07:41 .

Gdzie obejrzeć mecz Wisła Kraków – Odra Opole? Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w usługach CANAL+ online i Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła – Odra? Mecz rozegrany zostanie w piątek (18 sierpnia) o godzinie 20:30

