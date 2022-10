PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – ŁKS: transmisja TV i online. Piątkowy hit pierwszej ligi odbędzie się pod znakiem powrotu na trenerską ławkę Wisły Radosława Sobolewskiego, który na początku tygodniu zastąpił Jerzego Brzęczka. Sprawdź jak obejrzeć mecz Wisła – ŁKS za darmo.

Wisła Kraków – ŁKS, gdzie obejrzeć

Fatalna forma prezentowana przez Wisłę w ostatnich tygodniach doprowadziła do zmiany na stanowisku trenera. Z klubem postanowił się pożegnać Jerzy Brzęczek, którego zastąpił jego dotychczasowy asystent Radosław Sobolewski. Nie jest to jednak dla niego pierwsza przygoda z funkcją pierwszego trenera Wisły, bowiem miał okazję ją piastować już w przeszłości.

W Wiśle mają nadzieję, że przełamanie po pięciu kolejnych meczach bez wygranej (w tym czterech przegranych), nadejdzie już w piątek. Nie będzie to jednak łatwo, bowiem do Krakowa przyjedzie wyżej notowany obecnie zespół ŁKS-u, który jest niepokonany od czterech kolejek. Sprawdź typy na mecz Wisła – ŁKS.

Wisła – ŁKS, transmisja na żywo w TV

Transmisji z piątkowego spotkania nie może oczywiście zabraknąć w telewizji. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie pokazywany “na żywo” na kanale Polsat Sport Extra. Transmisji nie zabraknie również w internetowej usłudze Polsat Box Go, do której dostęp można teraz uzyskać zupełnie za darmo na najbliższy miesiąc – szczegóły poniżej.

Wisła – ŁKS: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Wisła – ŁKS online będzie można obejrzeć korzystając z usługi Polsat Box Go. Teraz można zupełnie za darmo na 30 dni otrzymać dostęp do pakietu sportowego w tej usłudze. Co trzeba zrobić? Skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Krok po kroku:

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Wisła – ŁKS, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy transmisja meczu za pośrednictwem internetu będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Jeżeli chciałbyś uzyskać do niej dostęp za darmo zapoznaj się z ofertą Fuksiarza, którą opisaliśmy powyżej.

Wisła – ŁKS, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowego spotkania jest Wisła. Widać to po kursach oferowanych przez nich na to spotkanie. Te na wygraną Białej Gwiazdy wahają się w okolicy 2.05.

Wisła Kraków ŁKS Łódź 2.05 3.70 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 12:30 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin