Widzew – Wisła Płock: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę lidera tabeli Ekstraklasy czeka trudny wyjazd do Łodzi. Czy piłkarze z Płocka sprostają rosnącym oczekiwaniom? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Wisła Płock narzuciła na siebie ogromną presję. Zawodnicy Nafciarzy miesiąc od rozpoczęcia sezonu są zdecydowanie największą rewelacją i zasłużonym liderem rozgrywek. Ich gra jest nie tylko dobrze zorganizowana w defensywie, ale i z przodu czarują Rafał Wolski czy Davo.

Jednakże, czy płocczanie zdołają wywieźć komplet oczek z obiektu Widzewa Łódź? Teoretycznie nie powinno to być takie trudne. Stadion ten, jak dotąd, był niezwykle przyjazny dla przyjezdnych. Gospodarze nie zdobyli na nim choćby punktu, za to z kompletem oczek do domu wracali piłkarze Legii i Lechii.

Widzew – Wisła Płock, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie na łódzkim stadionie obejrzysz na CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport, a także na CANAL+ Sport 3.

Widzew – Wisła Płock, transmisja online

Pojedynek Widzewa z Wisłą Płock możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a możesz zaoszczędzić nawet 90 złotych!

1-miesięczny dostęp – 45 zł

6-miesięczny dostęp – 180 zł (zamiast 270 zł)

Widzew – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie potrafili wytypować zdecydowanego faworyta nadchodzącego starcia. Delikatną przewagę dają jednak rozpędzonym Nafciarzom.

Stadion Widzewa Ekstraklasa Widzew Łódź Wisła Płock 2.82 3.50 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2022 09:45 .

