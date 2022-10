PressFocus Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Widzew Łódź – Miedź Legnica: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Widzew prezentuje ostatnio świetną dyspozycję. W piątek na drodze łodzian stanie czerwona latarnia ligi. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Widzew – Miedź, gdzie oglądać

Czy Widzew Łódź wyrósł na największą rewelację rundy jesiennej? Wszystko na to wskazuje. Beniaminek Ekstraklasy za nic ma sobie zmianę poziomu rozgrywkowego i regularnie punktuje. Ba, ostatnio przegrał na początku września, i to w starciu z mistrzem Polski. W minionych tygodniach łodzianie punktowali tak dobrze, że wdrapali się nawet na czwarte miejsce w tabeli!

Dlatego też Miedź Legnica nie może mieć wielkich nadziei przed piątkowym pojedynkiem. Co prawda czerwona latarnia ligi zdołała ostatnio wykraść punkt Cracovii, ale to nie poprawiło jej sytuacji. Do pierwszego bezpiecznego miejsca traci aż sześć oczek.

Sprawdź nasze typy na mecz Widzew – Miedź.

Widzew – Miedź, transmisja na żywo w TV

Piątkowy mecz w Łodzi obejrzysz na aż trzech kanałach: CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Widzew – Łódź, transmisja online

Pojedynek w ramach 14. kolejki Ekstraklasy możesz też obejrzeć w internecie. Jak to zrobić? Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a możesz zaoszczędzić nawet 96 złotych! Za 6-miesięczny dostęp do usługi, możesz w tym wypadku zapłacić tylko 198 zł. Miesięczny abonament w standardowej ofercie wynosi 49 zł, a więc przy skorzystaniu z opcji półrocznej zaoszczędzisz rzeczone 96 złotych.

Widzew – Miedź, kursy bukmacherskie

Forma, pozycja w tabeli i jakość dają przewagę gospodarzom. Tak też widzą nadchodzący mecz bukmacherzy.

Stadion Widzewa Ekstraklasa Widzew Łódź Miedź Legnica 2.00 3.60 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2022 08:23 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin