Widzew – Wisła Kraków: transmisja za darmo oraz stream online. W najciekawiej zapowiadającym się meczu o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski Widzew Łódź przed własną publicznością podejmował będzie Wisłę Kraków. Mecz będzie można obejrzeć w polskiej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Teraz można odebrać zupełnie za darmo dostęp na 30 dni do usługi Polsat Box Go.



Widzew Łódź Puchar Polski

02/12/2021 20:00 Stadion Widzewa Łódź

Wisła Kraków

Widzew – Wisła, gdzie oglądać

Czwartkowy mecz w Łodzi to zdecydowanie najciekawiej zapowiadająca się konfrontacja w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Na przeciwko siebie staną dwie uznane marki, które starają się wrócić do czasów swojej świetności.

Na papierze faworytem jest występująca w Ekstraklasie Wisła Kraków, ale forma prezentowana przez Białą Gwiazdą nie może napawać optymizmem jej kibiców. Nie ma jednak wątpliwości, że brak awansu do ćwierćfinału będzie dla nich dużym rozczarowaniem.

Gospodarze będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska i gorąco doping swoich kibiców. Czy to może przesądzić o ich sukcesie? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Widzew – Wisła. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00.

Widzew – Wisła, transmisja w TV

Czwartkowe spotkanie 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

Oglądaj mecze Pucharu Polski z kodem GOAL

Teraz można także uzyskać zupełnie za darmo dostęp na 30 dni do usługi Polsat Box Go, w ramach której będziemy mogli również możliwość obejrzenia meczu Motoru z Legią. Poniżej wyjaśniamy po kolei co trzeba zrobić, aby otrzymać voucher.

Zarejestruj się w Fuksiarzu podając kod promocyjny GOAL W ciągu 48 godzin wpłać depozyt o wartości minimum 50 złotych Odbierz e-mail w którym otrzymasz od Fuksiarza voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Polsat Box Go Oglądaj mecze Pucharu Polski w Polsat Box Go

Widzew – Wisła, transmisja online

Internetowa transmisja z meczu Widzewa z Wisłą będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Powyżej wyjaśniliśmy jak można odebrać zupełnie za darmo voucher na 30-dniowy dostęp do tej usługi.

Widzew – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w tym meczu nie wskazują faworyta. Patrząc na oferowane przez nich kursy bukmacherskie widać, że ich zdaniem obie drużyny mają wyrównane szanse na odniesienie zwycięstwa.

Widzew Łódź Wisła Kraków 2.67 3.75 2.66 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2. grudnia 2021 13:28 .

