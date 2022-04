PressFocus Na zdjęciu: Mecz Korona - Widzew

Gdzie obejrzeć mecz Widzew – Korona? We wtorkowy wieczór rozegrane zostanie najciekawiej zapowiadające się spotkanie 30. kolejki pierwszej ligi. Zmierzą się w nim dwaj kandydaci do awansu do Ekstraklasy. Zobacz gdzie obejrzysz ten mecz i jak odebrać darmowy dostęp do transmisji.

Widzew – Korona, gdzie obejrzeć

Widzew w ostatnich pięciu spotkaniach na 15 możliwych do zdobycia punktów zdobył 13 i cały czas zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli. Łodzianie nie mogą jednak zwalniać tempa, bowiem cały czas czują na plecach oddech Arki Gdynia, która kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa i obecnie ma na swoim koncie tylo dwa punkty mniej. We wtorek piłkarzy Widzewa czeka natomiast bardzo ważne i bardzo trudne spotkanie z Koroną.

Dla zespołu z Kielc mecz w Łodzi będzie meczem o pozostanie w grze o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Po ostatniej porażce u siebie 1:2 z Arką Gdynia, strata czwartej w tabeli Korony do Widzewa wzrosła do siedmiu punktów. Brak wygranej w Łodzi będzie praktycznie oznaczał pożegnanie się z marzeniami o zakończeniu rywalizacji w pierwszej dwójce ligowej tabeli.

W pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie górą był Widzew, który na stadionie w Kielcach wygrał skromnie 1:0.

Widzew – Korona, transmisja na żywo w TV

Transmisji z pojedynku dwóch drużyn walczących o awans do Ekstraklasy nie mogło zabraknąć w telewizji. Wtorkowe spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:30, obejrzymy na kanale Polsat Sport Extra. Mecz będzie dostępne także w usłudze Polsat Box Go, do której dostęp można uzyskać teraz za darmo korzystając z niżej opisanej promocji.

Widzew – Korona: transmisja na żywo za darmo

Jak już wspomnieliśmy mecz można obejrzeć zupełnie za darmo w usłudze Polsat Box Go. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarza. Dzięki niej można odebrać darmowy dostęp do tej usługi na 30 dni. Do spełnienia są tylko dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Widzew – Korona, transmisja online

Transmisje z meczów pierwszej ligi dostępne są w usłudze Polsat Box Go. Aby mieć możliwość je oglądać trzeba posiadać dostęp do pakietu sportowego. Teraz na 30 dni można uzyskać go za darmo. Warunkiem jest skorzystanie z promocji Fuksiarza, którą opisaliśmy nieco wyżej.

Widzew – Korona, kursy bukmacherskie

Widzew we wtorkowy wieczór będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska, co sprawia, że bukmacherzy większe szanse na wygraną dają właśnie gospodarzom.

Widzew Łódź Korona Kielce 2.37 3.30 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2022 14:28 .

