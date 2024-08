PressFocus Na zdjęciu: Drużyna Warty Poznań

Warta – Znicz, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 8. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi rozpoczniemy od wizyty w Grodzisku Wielkopolskim. To właśnie tam dojdzie do spotkania pomiędzy Wartą Poznań a Zniczem Pruszków. “Zielono-Biali” przystąpią do tej rywalizacji z nowym trenerem. Piotra Jacka na stanowisku szkoleniowca zastąpił Piotr Klepczarek.

Znicz Pruszków natomiast podejdą do sobotniego meczu w bardzo dobrych nastrojach. Podopieczni Grzegorza Szoki w ostatnim spotkaniu zaprezentowali wspaniały futbol, pokonując przed własną publicznością Kotwicę Kołobrzeg rezultatem 4:0. Zbliżający się mecz zatem zapowiada się ekscytująco.

Warta – Znicz, transmisja w TV

Spotkanie Warty Poznań ze Zniczem Pruszków nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz jedynie w interncie.

Warta – Znicz, transmisja online

Nadchodzące spotkanie będzie można obejrzeć na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Przypomnijmy, że mecze Betclic 2. Ligi możesz śledzić również za pośrednictwem usługi Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Warta – Znicz, kto wygra?

Warta – Znicz, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Warta Poznań. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.24. W przypadku zwycięstwa Znicza Pruszków oscyluje on w okolicach 2.90.

Warta Poznań Znicz Pruszków 2.30 3.18 3.03 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2024 06:14 .

Gdzie obejrzeć mecz Warta – Znicz? Spotkanie będzie transmitowane na stronie internetowej sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Warta – Znicz? Mecz odbędzie się już w sobotę, 31 sierpnia, o godzinie 14:30

