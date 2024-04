PressFocus Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Warta – Zagłębie, gdzie oglądać

Zagłębie Lubin notuje dobry moment. Miedziowi po raz ostatni zaznali smaku porażki w PKO BP Ekstraklasie jeszcze na początku lutego. Od tamtej pory rozegrali pięć starć o stawkę i z żadnego nie wracali na tarczy. Z pewnością mają nadzieję na kontynuowanie tej serii. We wtorek czeka ich wyjazd na stadion Warty Poznań. A Warciarze coraz bardziej niebezpiecznie zbliżają się do strefy spadkowej. Obecnie dzieli ich od niej dystans zaledwie trzech oczek. Z pewnością we wtorek nikt nie odstawi nogi.

Sprawdź nasze typy na mecz Warta – Zagłębie.

Warta – Zagłębie, transmisja na żywo w TV

Starcie, które odbędzie się w Grodzisku Wielkopolskim obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Warta – Zagłębie, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali 12-miesięcy możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznej oferty)

Warta – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego starcia. Nieco większe szanse dają jednak przyjezdnym z Lubina.

Warta Poznań Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2024 07:33 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.