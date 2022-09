fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Villarreal – Lech: gdzie oglądać? Bardzo ciekawie zapowiada się potyczka hiszpańsko-polska w Lidze Konferencji Europy. W roli faworyta oczywiście do tego starcia podejdzie zespół z La Liga. Niemniej team Johna van den Broma chce pokrzyżować plany drużynie Unaia Emery’ego. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z meczu Villarreal – Lech online.

Estadio de la Ceramica Liga Konferencji Europy, gr. C Villarreal Lech Poznań 1.18 8.40 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 września 2022 14:31 .

Villarreal CF – Lech Poznań, gdzie obejrzeć

Villarreal w powszechnej opinii jest uważany za jednego z faworytów do końcowego triumfu w Lidze Konferencji Europy. W każdym razie Lech Poznań ma ambicje związane z awansem do fazy play-off, więc czwartkowa batalia zapowiada się bardzo ciekawie.

Obie ekipy przystąpią do potyczki w dobrych nastrojach. Ekipa Unaia Emery’ego pokonała ostatnio Elche (4:0). Lech ma natomiast za sobą wygrana starcie z Widzewem Łódź (2:0).

Czwartkowe starcie Ligi Konferencji zacznie się o 18:45.

Oglądaj mecz Villarreal – Lech w Viaplay.

Villarreal CF – Lech Poznań, transmisja na żywo w TV

Transmisja ze środowego starcia nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Prawa telewizyjne do meczów Ligi Konferencji należą do Viaplay Gruop, które żadnemu z nadawców nie odsprzedało sublicencji do rozgrywek.

Villarreal CF – Lech Poznań, transmisja online

Starcie Villarreal – Lech będzie można śledzić online. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na platformie Viaplay, z której można korzystać zarówno za pośrednictwem specjalnych aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android i IOS, jak i poprzez dedykowaną stronę internetową. Bój na Estadio de la Ceramica skomentują Rafał Wolski i Artur Wichniarek.

Villarreal CF – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, że górą w czwartkowym boju będą gospodarze. Kurs na wygraną Villarreal oscyluje w granicach 1,24-1,25.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin