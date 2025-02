FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Valencią w meczu o awans do półfinału Pucharu Króla. Spotkanie odbędzie się w czwartek (6 lutego) o godzinie 21:30. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Valencia - Barcelona.

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Valencia – FC Barcelona, gdzie oglądać?

FC Barcelona w tym roku sięgnęła już po Superpuchar Hiszpanii, a w czwartek stanie przed szansą zrobienia kolejnego kroku w kierunku triumfu w Pucharze Króla. Dumę Katalonii czeka ćwierćfinałowe spotkanie z Valencią, którą niedawno rozgromiła 7:1 w meczu ligowym. Tym razem obie drużyny zmierzą się w Walencji, ale zespół Barcelony pozostaje zdecydowanym faworytem.

W ostatnim ligowym meczu Hansi Flick postawił od pierwszej minuty na dwóch Polaków. W czwartek może się to jednak zmienić, bowiem możliwy jest powrót do bramki Inakiego Peny. Lewandowski raczej nie musi obawiać się o miejsce w składzie. Spotkanie o awans do półfinału będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Valencia – FC Barcelona, transmisja w TV

Mecz 1/4 finału Pucharu Króla Valencia – FC Barcelona rozegrany zostanie w czwartek (6 lutego) o godzinie 21:30. W telewizji mecz będzie można oglądać “na żywo” na kanale TVP Sport.

Valencia – FC Barcelona, transmisja za darmo

Czwartkowe spotkanie Valencia – Barcelona można także oglądać za darmo dzięki usłudze STS TV. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki, aby uzyskać dostęp do transmisji.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Valencia – Barcelona zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji “zakłady live” i wybierz ten mecz

Bonus 300 zł za wygraną Barcelony

Superbet przygotował na czwartkowe spotkanie specjalną promocję. Nowym klientom, którzy założą konto z kodem promocyjnym GOAL oferuje 300 zł bonusu za wytypowanie wygranej Barcelony. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy jak skorzystać z promocji.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za min. 2 zł pierwszy zakład pojedynczy na wygraną Barcelony w meczu z Valencią (w podstawowym czasie gry) Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz ekstra bonus 300 zł

Valencia – FC Barcelona, transmisja online

Rywalizację Valencii i Barcelony można również śledzić za pośrednictwem internetu. Tą dwie możliwości. Pierwsza to skorzystanie ze wspomnianej już wyżej platformy STS TV, natomiast druga to obejrzenie meczu na stronie sport.tvp.pl.

Gdzie obejrzeć mecz Valencia – Barcelona? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Valencia – Barcelona? Mecz rozegrany zostanie w czwartek (6 lutego) o godzinie 21:30.

