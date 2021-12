PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Tottenham – Liverpool, transmisja na żywo w telewizji oraz online. Przed nami jedno z najciekawszych spotkań weekendu. W meczu 18. kolejki Premier League Tottenham podejmie u siebie Liverpool. Obie ekipy wygrały trzy ostatnie spotkania ligowe, więc ich pojedynek zapowiada się pasjonująco. Spotkanie dostępne będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Tottenham – Liverpool, gdzie oglądać

Wieczorne spotkanie 18. kolejki Premier League to jedno z najważniejszych wydarzeń weekendu. Znajdujący się na fali wznoszącej Tottenham podejmie u siebie najskuteczniejszą ofensywę ligi – Liverpool.

Koguty wciąż walczą o poprawienie swojej sytuacji. Trzeba przyznać, że Antonio Conte wykonuje, jak dotąd, świetną pracę. Spurs wygrali trzy ostatnie ligowe spotkania i są o trzy punkty od strefy europejskich pucharów. Trzeba to docenić, tym bardziej pamiętając o ogromnych problemach zdrowotnych w obozie londyńczyków.

Ta dyspozycja ma się jednak nijak do tej prezentowanej przez Liverpool. Podopieczni Juergena Kloppa wygrali osiem ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach! Ich ostatnim potknięciem było starcie z West Hamem z początku listopada. Fantastyczną formę prezentuje ofensywa, prowadzona przez Mohameda Salaha. Nie może dziwić, że The Reds strzelili najwięcej bramek w Premier League, a Egipcjanin pozostaje liderem klasyfikacji strzelców z przewagą sześciu goli. Choć niedzielny rywal Liverpoolu jest z wysokiej półki, to bez wątpienia ekipa znad Mersey jest faworytem pojedynku.

Tottenham – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Szlagier 18. kolejki dostępny będzie, jak wszystkie spotkania Premier League, dzięki Canal +. Mecz obejrzeć można będzie na Canal + Sport.

Tottenham – Liverpool, transmisja online

Jeżeli wolisz oglądać mecze za pośrednictwem internetu, istnieje taka możliwość. Wystarczy, że wejdziesz na stronę Canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament sportowy.

Tottenham – Liverpool, typy bukmacherskie

Antonio Conte poprawił formę Tottenhamu, ale Liverpool to obecnie jedna z najniebezpieczniejszych drużyn na świecie. To właśnie gracze Juergena Kloppa mają, według bukmacherów, odnieść w niedzielę pewne zwycięstwo.

Tottenham Liverpool FC 5.65 4.55 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19. grudnia 2021 10:13 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin