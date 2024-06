Szkocja – Węgry: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (23.06.2024)

Szkocja - Węgry: transmisja TV i online. W ostatniej kolejce grupy A Euro 2024 czeka nas zacięta rywalizacja o awans do 1/8 finału. Sprawdź gdzie oglądać mecz Szkocja - Węgry.

sportpix / Alamy Na zdjęciu: Lawrence Shankland

Szkocja – Węgry: gdzie oglądać?

Reprezentacja Szkocji wciąż może myśleć o zajęciu 2. miejsca w grupie A i grze w 1/8 finału. Aby wyspiarze mogli osiągnąć swój cel, potrzebują wygranej w najbliższym starciu oraz korzystnego wyniku w drugim spotkaniu pomiędzy Niemcami a Szwajcarią.

Z kolei reprezentacja Węgier może liczyć tylko i wyłącznie na zajęcie 3. miejsca i ewentualny awans do fazy pucharowej poprzez klasyfikację zespołów z 3. miejsc. Póki co podopieczni Marco Rossiego przegrali oba spotkania i mają na swoim koncie zero punktów. Sprawdź typy na mecz Szkocja – Węgry.

Szkocja – Węgry: transmisja w TV

Wszystkie mecze Mistrzostw Europy 2024 są transmitowane w Telewizji Polskiej. Mecz Szkocja – Węgry będzie można obejrzeć w telewizji na kanale TVP2 oraz TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz.

Szkocja – Węgry: transmisja online

Spotkanie będzie można śledzić w internecie za pośrednictwem strony sport.tvp.pl.

Szkocja – Węgry: kto wygra?

Szkocja – Węgry: kursy bukmacherskie

Rywalizacja Szkocji i Węgier nie ma wyraźnego faworyta, co odzwierciedlają kursy oferowane przez bukmacherów na zwycięstwo obu drużyn. Współczynnik na triumf Szkocji u bukmachera STS wynosi 2.60, zaś wygraną Węgrów można postawić z kursem 2.50.

Szkocja Węgry 2.60 3.90 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2024 09:25 .

Gdzie oglądać mecz Szkocja – Węgry?

Kiedy odbędzie się spotkanie Szkocja – Węgry?

Mecz zostanie rozegrany w niedziele na MHPArena w Stuttgarcie. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 21:00.

