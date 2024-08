PressFocus Na zdjęciu: Andrzej Witan

Świt – Olimpia: gdzie oglądać?

W sobotę do bezpośredniej rywalizacji przystąpi Świt Szczecin i Olimpia Elbląg, czyli dwie niepokonane drużyny. Póki co wyżej w tabeli są gospodarze z dorobkiem czterech punktów, lecz goście po dwóch remisach również nie mają na co narzekać. Zdaniem bukmacherów faworytem będzie Świt, ale nie warto lekceważyć Olimpii. Sprawdź typy na mecz Świt Szczecin – Olimpia Elbląg.

Świt – Olimpia: transmisja w TV

Konfrontacja pomiędzy Świtem Szczecin a Olimpią Elbląg nie będzie dostępna w telewizji i internecie. Natomiast transmisje innych spotkań 2. Ligi będzie można oglądać w usłudze Betclic TV.

Dostęp do transmisji zostanie przyznany jeśli założysz konto u bukmachera Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz wpłacisz na nie dowolną ilość środków.

Świt – Olimpia: kto wygra?

Świt – Olimpia: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania będzie Świt Szczecin. Bukmacher Betclic na zwycięstwo gospodarzy oferuje kurs 1.82, zaś wygraną gości można zagrać z kursem 3.85. Remis z kolei oszacowano z kursem 3.55.

Gdzie oglądać mecz Świt Szczecin – Olimpia Elbląg? Spotkanie w Szczecinie nie będzie transmitowane ani w telewizji, ani w internecie. Kiedy odbędzie się spotkanie Świt Szczecin – Olimpia Elbląg? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (3 sierpnia). Początek rywalizacji o godzinie 16:00.

