Świt Szczecin – Polonia Bytom, gdzie oglądać?

Świt Szczecin podejmie u siebie Polonię Bytom w meczu 7. kolejki Betclic 2. Ligi. Drużyna z województwa zachodniopomorskiego obecnie ma na swoim koncie 8 punktów, natomiast Królowej Śląska idzie zdecydowanie lepiej, gdyż może pochwalić się zdobyciem 15 oczek.

Dlatego zespół Niebiesko-Czerwonych jest wymieniany w gronie ścisłych faworytów do awansu na wyższy poziom rozgrywkowy. Początek rywalizacji już dzisiaj (sobota, 31 sierpnia) o godzinie 12:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie Świt Szczecin – Polonia Bytom.

Świt Szczecin – Polonia Bytom, transmisja w TV

Mecz między Świtem Szczecin a Polonią Bytom niestety nie będzie dostępny w tradycyjnej telewizji. Żaden kanał telewizyjny nie przeprowadzi bowiem transmisji z tego wydarzenia.

Świt Szczecin – Polonia Bytom, transmisja online

Spotkanie Świt Szczecin – Polonia Bytom w ramach 7. kolejki Betclic 2. Ligi obejrzysz za to w internecie – na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Przed mikrofonem usiądą Krzysztof Lenarczyk, a także Adam Burek.

Warto przypomnieć, że mecze 2. Ligi możesz śledzić również za pośrednictwem specjalnej usługi Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Trzeba zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Świt Szczecin – Polonia Bytom, sonda

Świt Szczecin – Polonia Bytom, kursy bukmacherskie

Drugoligowe starcie nie ma wyraźnego faworyta, choć trochę większe szanse na triumf daje się gościom. Kurs na zwycięstwo Świtu Szczecin wynosi około 3.00, a typ na wygraną Polonii Bytom to mniej więcej 2.25. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.20. Jaki padnie wynik? To się okaże już po południu. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Gdzie obejrzeć mecz Świt Szczecin – Polonia Bytom? Spotkanie będzie dostępne na stronie tvpsport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Świt Szczecin – Polonia Bytom? Początek rywalizacji już dzisiaj, czyli w sobotę, 31 sierpnia, o godzinie 12:00.

