Świt Skolwin - KKS Kalisz to pierwszy niedzielny mecz w ramach pierwszej kolejki Betclic 2 Ligi. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji.

Świt – KKS Kalisz, gdzie oglądać?

Świt Skolwin i KKS Kalisz to prawdopodobnie ekipy, mające zupełnie inne cele na sezon 2024/2025 w Betclic 2 Lidze. Gospodarze niedzielnej potyczki celują przede wszystkim w utrzymanie się w rozgrywkach. Z kolei kaliszanie mają zamiar powalczyć co najmniej o miejsce premiowane grą w barażach o awans do Betclic 1 Ligi.

Świt w trakcie okresu przygotowawczego rozegrał dwa spotkania kontrolne, notując w nich zwycięstwo i remis. Ekipa ze Skolwina pokonała Flotę Świnoujście (2:1), a remis zaliczyła z Unią Swarzędź (2:2). KKS Kalisz natomiast przegrał tylko raz latem, ulegając Chrobremu Głogów (0:2). Pokonał natomiast ŁKS II (3:1) i Sokół Kleczew (2:0). Zremisował natomiast z GKS-em Bełchatów (2:2).

Świt – KKS Kalisz, transmisja w TV

Prawa do transmisji meczów Betclic 2 Ligi posiada TVP, która w każdej kolejce na swoich kanałach planuje pokazać “na żywo” dwa spotkania. Meczu z udziałem Świtu i KKS Kalisz nie będzie można jednak zobaczyć w tradycyjnej telewizji.

Świt – KKS Kalisz, transmisja online

Rywalizacja Świt – KKS Kalisz zacznie się w niedzielę o godzinie 17:00 i będzie dostępna w internecie. Spotkanie będzie emitowane na TVPSport.pl. Ponadto mecz będzie dostępny w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Świt – KKS Kalisz, kto wygra?

Świt – KKS Kalisz, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Świtu kształtuje się na poziomie 2.52. Remis wyceniono na 3.42. Z kolei wariant ze zwycięstwem KKS-u wyceniono na 3.77 i to najmniej prawdopodobne rozwiązanie według bukmacherów.

Åšwit Skolwin KKS 1925 Kalisz 2.52 3.42 3.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lipca 2024 10:27 .

Gdzie obejrzeć mecz Świt – KKS Kalisz? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w internecie na stronie TVPSport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Świt – KKS Kalisz? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (21 lipca) o godzinie 17:00.

