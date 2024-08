Iga Świątek w meczu o awans do finału Igrzysk Olimpijskich zmierzy się z Qinwen Zheng. Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek (1 sierpnia) o godzinie 12:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Świątek - Zheng w TV i online.

Mecz Świątek dzisiaj, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek jest już w strefie medalowej Igrzysk Olimpijskich. Dzięki wygranej z Danielle Collins awansowała do półfinału turnieju olimpijskiego, w którym jej rywalką będzie Chinka Qinwen Zheng. Przeciwniczka Polki zajmuje aktualnie siódme miejsce w rankingu WTA.

Będzie to siódmy pojedynek obu zawodniczek w historii. Wszystkie sześć dotychczasowych zakończyło się wygranymi Świątek, która również w czwartek wyjdzie na kort w roli zdecydowanej faworytki. W tym roku będzie to już trzecie starcie. Wcześniej mierzyły się w ramach United Cup oraz w ćwierćfinale turnieju w Dubaju. W obu meczach Świątek potrzebowała do wygranej dwóch setów, a Chinka w całym meczu wygrała pięć gemów. Półfinałowy pojedynek będzie transmitowany w telewizji i online.

Świątek – Zheng, transmisja w TV

Półfinałowy mecz Igrzysk Olimpijskich Iga Świątek – Qinwen Zheng rozegrany zostanie w czwartek (1 sierpnia) o godzinie 12:00. Z meczu nie zabraknie transmisji w telewizji. Rywalizację będzie można oglądać na kanałach TVP, Eurosport 1 i Eurosport 3.

Świątek – Zheng: transmisja online

Czwartkowe spotkanie Igi Świątek o awans do finału Igrzysk Olimpijskich będzie można oglądać również za pośrednictwem internetu. Mecz obejrzymy na internetowej stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz platformie Max.

O której godzinie gra Świątek?

Mecz 1/2 finału Iga Świątek – Qinwen Zheng zaplanowany został na czwartek (1 sierpnia). Pojedynek ma rozpocząć się w samo południe, o godzinie 12:00.

Świątek – Zheng, typ kibiców

Gdzie oglądać mecz Świątek – Zheng? Transmisja z meczu Świątek – Zheng będzie dostępna na kanałach TVP, Eurosport 1 i Eurosport 3. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Zheng? Spotkanie Świątek – Zheng odbędzie się w czwartek (1 sierpnia) o godzinie 12:00.

