Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Switolina, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek po ograniu Elise Mertens zameldowała się w czwartej rundzie turnieju w Miami. Teraz przyjdzie jej się zmierzyć z doświadczoną Ukrainą Eleną Switoliną, która ma na koncie zwycięstwa nad Belindą Bencić i Karoliną Muchovą.

Będzie to czwarty pojedynek obu zawodniczek. Do tej pory dwa mecze zakończyły się wygraną Świątek, a jeden Switoliny. Ostatnia z konfrontacji miała miejsce w 2024 roku w Dubaju i zakończyła się dość łatwą wygraną Polki 6:1, 6:4. Teraz o zwycięstwo może być trudniej. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.

Świątek – Switolina, transmisja w TV

Mecz Świątek – Switolina odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek (24/25 marca) i rozpocznie się nie przed godziną 1:30 polskiego czasu. Telewizyjna transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Switolina: transmisja za darmo

Transmisja z meczu Świątek – Switolina dostępna będzie również drogą internetową – za darmo na platformie STS TV. Wystarczy spełnic dwa proste warunki, aby uzyskać dostęp.

Świątek – Switolina, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego która zawodniczka jest faworytką do awansu. Jest nią oczywiście Iga Świątek.

Elina Switolina Iga Świątek 4.40 1.23 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 marca 2025 16:04 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Switolina? Transmisja z meczu Świątek – Switolina będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Switolina? Spotkanie Świątek – Switolina rozegrane zostanie w nocy z poniedziałku na wtorek (24/25 marca) nie przed godziną 1:30 polskiego czasu.

Hazard może uzależniać.